Honor X9e Pro: 11 000 mAh batarya ve IP69K koruması

Tanınmış teknoloji markası, yeni Honor X9e Pro akıllı telefonunun lansmanı öncesinde cihazın tasarımını ve temel özelliklerini açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz ultra büyük bataryası ve son derece dayanıklı gövdesiyle pazarda dikkat çekmeye hazırlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici tarafından sağlanan bilgilere göre, yeni cihaz dört çekici renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Müşteriler Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown ve Royal Purple adlı renk seçeneklerinden birini tercih edebilecekler.

Dayanıklılık ve su koruması

Akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, zorlu koşullara dayanabilmesidir. Şirket, cihazın su ve toza karşı yüksek koruma seviyesine sahip olduğunu doğrulayarak IP68, IP69 ve IP69K standartlarını desteklediğini duyurdu. Sıcak suya daldırma testleri bile cihazın ağır kullanım koşullarına hazır olduğunu gösteriyor.

Ayrıca gövdenin düşme darbelerine karşı güçlendirilmiş bir koruması da bulunuyor. Arka panelde iki modülden oluşan bir kamera bloğu yer alıyor ve ana sensörü 108 megapiksel çözünürlük sunuyor. İkinci ek sensörün teknik özellikleri ise şimdilik gizli tutuluyor.

Ekran ve devasa güç kaynağı

Cihazın bir diğer etkileyici özelliği ise ekranı olarak öne çıkıyor. İçeriden gelen bilgilere ve şirket verilerine göre, ekranın tepe parlaklığının 10 000 nit seviyesine ulaşması bekleniyor, bu da güneş ışığında bile mükemmel bir görüş sağlıyor.

Honor X9e Pro modelinin kalbi, şüphesiz 11 000 mAh kapasiteli devasa bataryası olacak. Bataryayı hızlı doldurmak için 80 W kablolu şarj teknolojisi sunuluyor. Ek olarak, 27 W gücünde ters şarj özelliği sayesinde diğer cihazları da şarj etme imkanı mevcut.

Akıllı telefonla ilgili işlemci modeli, bellek kapasitesi, ekran parametreleri ve fiyatı dahil tüm detaylar, 24 Eylül'de gerçekleşecek resmi lansmanda tamamen açıklanacak.