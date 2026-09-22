Beyaz Saray'dan beklenmedik adım: YouTube'da 24 saatlik Trump TV yayına girdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, medya ile yaşanan gerginliklerin ortasında YouTube'da 24 saat yayın yapan dijital televizyon kanalı «Trump TV»yi başlattı. Yeni platform, başkan ve yönetimin konuşmalarını, açıklamalarını ve önceki etkinliklerinden videoları doğrudan izleyicilere ulaştırmayı amaçlıyor.

Trump TV neler yayınlayacak?

Beyaz Saray yeni projeyi «TRUMP TV: The Essentials Station» olarak adlandırdı.

Resmi açıklamaya göre kanal, Trump yönetiminin önemli olaylarını, başkanın ana konuşmalarını, açıklamalarını ve seçilmiş videolarını 24 saat boyunca yayınlayacak. İçeriğin gerçek zamanlı olarak güncelleneceği belirtildi.

İlk yayında Trump'ın önceki halka açık konuşmaları ve başkanlık yemin töreninden görüntüler yer aldı. Sonraki yayınlar da yine Beyaz Saray tarafından seçilen videolarla oluşturulacak.

Bu karar neden şimdi alındı?

Trump TV'nin yayına girmesi, Beyaz Saray ile birçok büyük haber kuruluşu arasında basına erişim konusunda tartışmaların arttığı bir döneme denk geldi.

Trump yönetimi, CNN, MSNBC ve Politico gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişini kısıtladı. Bu kuruluşlar ise karara karşı federal mahkemeye başvurarak basın özgürlüğüyle ilgili anayasal haklarının ihlal edildiğini iddia ediyor. Yönetim ise medyanın haber yapma hakkının saklı olduğunu, ancak belirli kuruluşların Beyaz Saray alanına veya basın havuzuna girmesinin otomatik bir hak olmadığını savunuyor.

Büyük televizyon kanalları başkanı takip etmeyi durdurdu

Durumun daha da gerginleştiği nokta, Beyaz Saray'daki televizyon basın havuzu faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması oldu.

Normalde ABC, CBS, CNN, Fox News ve NBC, başkanın etkinliklerini ve gezilerini sırayla takip ederek elde edilen görüntüleri diğer kanallara da sunar. CNN, belirlenen sıradaki görevini yerine getiremeyince diğer kanallar onun yerine başka bir operatör atamayı reddetti.

Bu nedenle Trump'ın BM Genel Kurulu ile ilgili New York'taki etkinliklerini geleneksel televizyon basın havuzu üzerinden takip etme sistemi de değişti. AP'nin haberine göre, CNN başkanla birlikte New York'a gitmesi gerekirken, Beyaz Saray'ın programında CNN'in adı yer almadı.

Trump TV bağımsız televizyon kanallarının yerini mi alacak?

Yeni platform önemli bir farkla öne çıkıyor: buradaki videoları bağımsız bir editör ekibi değil, Beyaz Saray'ın kendisi seçiyor ve yayınlıyor.

Bu yüzden Trump TV'yi bağımsız gazetecilik haberlerinin yerini alan bir kanaldan ziyade, başkanlık yönetiminin resmi dijital haber kanalı olarak görmek mümkün. Beyaz Saray için bu, başkanın konuşmalarını ve kararlarını aracısız bir şekilde kitlelere ulaştırma imkanı sağlıyor.

Şu anda CNN, MSNBC ve Politico mahkeme yoluyla Beyaz Saray'a giriş haklarını geri kazanmaya çalışıyor. Bu tartışmanın hukuki sonucu, ABD'de başkanlık yönetimi ile basın arasındaki ilişkilere yön verebilir.

Böylece ABD'de başkanın basınla ilişkilerinde yeni bir gerginlik dönemine girildiği bir sırada, Beyaz Saray kitlelere doğrudan ulaşmanın yeni bir yolunu — 24 saatlik Trump TV'yi — hayata geçirdi.