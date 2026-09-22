Babası onu neden erkek gibi yetiştirdi? Afgan Nilofar'ın hayatının ardındaki beklenmedik neden

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Babası onu neden erkek gibi yetiştirdi? Afgan Nilofar'ın hayatının ardındaki beklenmedik neden

Afganistan'da doğan Nilofar Ayyubi, çocukluğunu "baça poş" geleneğiyle geçirdi. Yani bir süre erkek çocuğu olarak yaşadı. Babası saçlarını kestirdi, ona erkek kıyafetleri giydirdi ve onu bu şekilde yetiştirdi.

Bunun temel nedeni, Nilofar'ın daha fazla özgürlüğe sahip olmasını sağlamaktı. Erkek çocuğu olarak okula gidebiliyor, spor yapabiliyor ve o dönemde birçok Afgan kızı için kısıtlı olan imkanlardan yararlanabiliyordu.

Nilofar ergenlik çağına geldiğinde, tekrar kız hayatına dönmesi istendi. Çocukluğundan beri sahip olduğu özgürlüklerin aniden kısıtlanması onu derinden etkiledi. Buna rağmen Nilofar, bu deneyimin geleceğini belirlemesine izin vermedi. Daha sonra başarılı bir girişimci ve kadın hakları savunucusu olarak faaliyet göstermeye başladı.

2021'de Taliban Afganistan'da iktidara geldiğinde, Nilofar aktivizmi nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Şu anda Polonya'da yaşıyor ve Afgan kadınları ile kız çocuklarının hakları için çalışmalarını sürdürüyor.

Nilofar'ın hayat yolu, "baça poş" geleneğinin ardında sadece giyim veya dış görünüşün değil, aynı zamanda bazı ailelerin kızlarına tanınmayan eğitim, hareket özgürlüğü ve sosyal imkanlara sahip olma arzusunun da yattığını gösteriyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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