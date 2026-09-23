Starcloud şirketi uzayda ilk kez Bitcoin madenciliği yapacak

NVIDIA destekli Amerikan startup'ı Starcloud, bu yılın sonuna kadar Dünya yörüngesinde Bitcoin madenciliğine başlayan dünyanın ilk şirketi olacağını duyurdu. Bu yenilikçi adımın, gelecekte uzay teknolojileri ve kripto para endüstrisini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, özel ASIC madencileri Starcloud-2 uydusuna yerleştirilecek ve bu, şirketin ilk ticari görevi olarak tarihe geçecek. Projenin CEO'su Philip Johnston, ekiplerinin uzayda kripto para madenciliği konusunda mutlak bir öncü olacağını vurguladı.

Uzay veri merkezleri ve yapay zeka

Starcloud başlangıçta, yapay zeka odaklı yörünge veri merkezleri oluşturmak amacıyla kurulmuştu. Şirket şu anda kripto para hesaplamalarını bir diğer gelecek vadeden alan olarak hızla geliştiriyor.

Söz konusu uydunun içeriğine, özel madencilik çip cihazlarının yanı sıra bir grafik hızlandırıcı kümesi de dahil edilecek. Bu, uzayda sadece dijital varlıkların değil, aynı zamanda diğer karmaşık enerji yoğun görevlerin de gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Yörünge hesaplamalarının avantajları

Uzmanlara göre, uzay tabanlı hesaplamaların en büyük avantajı, güneş enerjisinden neredeyse kesintisiz yararlanma imkanıdır. Dünya üzerindeki büyük veri merkezlerinin karşılaştığı arazi kıtlığı ve enerji altyapısı sorunları, yörünge istasyonlarını etkilememektedir.

Philip Johnston'a göre, Bitcoin madenciliği yörünge teknolojileri için ekonomik açıdan en cazip senaryolardan biri olabilir. Cihaz maliyetleri karşılaştırıldığında, örneğin 1 kW güç tüketen bir NVIDIA B200 hızlandırıcı yaklaşık 30.000 ABD doları iken, aynı güçteki bir ASIC madencisinin fiyatı sadece 1.000 dolardır.

Teknik zorluklar ve gelecek planları

Ancak projenin hayata geçirilmesinde ciddi mühendislik engelleri de bulunuyor. Yörüngeye fırlatıldıktan sonra ekipmanları onarmak veya değiştirmek mümkün değil ve vakum ortamında geleneksel hava soğutma sistemleri çalışmıyor. Bu nedenle, ısıyı tahliye etmek için özel radyatörler ve termoregülasyon sistemlerinin kullanılması gerekiyor.

İlginç bir şekilde, Starcloud-2 görevinin resmi sayfasında başlangıçta Bitcoin ve ASIC cihazları hakkında bilgi verilmemişti; kripto para deneyi projeye daha sonra eklendi. Genel olarak Starcloud, uzay veri merkezlerinin uygulanabilirliğini test etmek için dört yörünge görevi gerçekleştirmeyi planlıyor.