150 milyon yıllık dev dinozorun sırrı çözüldü

·68·Dünya
150 milyon yıllık dev dinozorun sırrı çözüldü

Taylandlı paleontologlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Kalasin eyaletinde bulunan fosil kalıntılarına dayanarak bilim dünyası için yeni bir dinozor türü tanımladı. Bilim insanları, bu keşfin Jura döneminde Güneydoğu Asya'da yaşamış dev sauropodlar hakkındaki bilgileri genişlettiğini vurguluyor.

Yeni türe Uragasaurus kalasinensis adı verildi. Araştırmacılara göre, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış olup uzunluğu 20 metreye kadar ulaşıyordu. En belirgin özelliği, farklı yüksekliklerdeki bitkilerle beslenmesini sağlayan çok uzun boynu olmasıdır.

Araştırmanın yazarı, Mahasarakham Üniversitesi'nden Dr. Apirut Nilpanapan, fosilin ilk kez 2008 yılında Phu Noi bölgesindeki zengin arkeolojik alanda bulunduğunu belirtti. Burada bulunan kalıntıların yüzde 90'ından fazlasını dinozor kemikleri oluşturuyor.

Yeni tür, arka omurga kemiğinin kendine has yapısıyla tanımlandı. Bilgisayarlı tomografi (BT) analizleri, onun çok uzun boyunlu Mamenchisauridae ailesine ait olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar bu aileye ait fosiller ağırlıklı olarak Çin'de bulunmuştu; bu keşif Tayland için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Bilim insanları, dinozor kemiklerindeki hava boşluklarının ve Y şeklindeki kemik yapısının onu diğer bilinen türlerden ayırdığını belirtiyor. Dr. Nilpanapan, yeni bir tür keşfettiğini anladığı anda heyecandan bilgisayarına vurduğunu itiraf etti.

Araştırma sonuçları prestijli Nature bilimsel dergisinde yayımlandı. Bu, Tayland'da bu yıl tanımlanan ikinci büyük dinozor keşfi olup, ülkenin antik çağlarda dev sauropodların yaşadığı önemli bölgelerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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