Ukrayna'nın Avrupa Birliğiüyeliğine ilişkin müzakereler yeni bir engelle karşılaştı. Macaristan, beklenmedik bir şekilde müzakerelerin ikinci ve üçüncü kümelerinin açılması sürecini desteklemeyi reddetti. Bu durum, Ukrayna'nın «Yevropeyskaya pravda» yayını tarafından Avrupa Birliği'ndeki kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Zamin.uz Avrupa Birliği Konseyi çalışma grubu toplantısında yaşanan tartışmaları ve Budapeşte'nin bu kararının arkasındaki nedenleri sunuyor.

Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri: Kümelerin kaderi

Edinilen bilgilere göre, bu sert karar 17 Temmuz'da Avrupa Birliği Konseyi'nin genişleme konularından sorumlu çalışma grubu (COELA) toplantısında alındı. Müzakerelerin yürütülmesi gereken alanlar ve mevcut durumları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Küme numarası ve alan Mevcut durum ve Macaristan'ın tutumu 1. Küme: «Temeller» 15 Haziran'da AB dışişleri bakanları tarafından resmen açıldı. 2. Küme: İç pazar konuları 17 Temmuz'da Macaristan tarafından açılması desteklenmedi. 3. Küme: Rekabetçilik ve kapsayıcı ekonomik büyüme Macaristan, Ukrayna için açılmasını reddetti ancak Moldova'ya davet gönderilmesini destekledi. 6. Küme: Dış ilişkiler 14 Temmuz'da her iki ülke için de müzakereler resmen başladı.

Toplantıdaki anlaşmazlık: Ukrayna ve Moldova'yı ayırma girişimi

Aslında çalışma grubu üyeleri, Ukrayna ve Moldova'ya bu iki küme ile ilgili resmi müzakere pozisyonlarını sunmalarını isteyen bir mektup göndermeyi planlıyordu. Ancak Macaristan beklenmedik bir şekilde sadece Moldova'ya üçüncü küme ile ilgili davet gönderilmesini destekleyerek Ukrayna'ya karşı çıktı.

Yayının kaynaklarına göre, diğer birçok AB üye devleti, Ukrayna ve Moldova'nın müzakere sürecinde ayrı ayrı ele alınması, yani birbirinden ayrılması teklifini kesin bir dille reddetti. Sonuç olarak, bu konuda nihai bir karar alınamadı.

Bu konunun 22 Temmuz'da yapılacak bir sonraki COELA toplantısında yeniden tartışılmasına karar verildi. Bu toplantı, AB'nin yaz tatilinden önceki son toplantısı olacak ve ardından çalışma grubunun faaliyetleri 1 Eylül'e kadar durdurulacak.

Macaristan tutumunu nasıl açıklıyor?

Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci resmen Haziran 2024'te Lüksemburg'da başlamış olsa da, Macaristan'ın engeli nedeniyle pratik müzakereler Haziran 2026'ya kadar durmuştu. Haziran ayı sonunda da Macaristan, üyeliği destekleyen ortak bir çağrının Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu'na gönderilmesini engelleyen tek ülke olmuştu.

Macaristan Başbakanı Peter Madyar, ülkesinin bu kararlı tutumunu şöyle açıkladı:

«Ukrayna için altı müzakere kümesinin tamamını aynı anda açmak doğru bir karar değil. Böyle bir adım, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi Avrupa Birliği'ne üye olma yolunda uzun yıllardır çaba gösteren Batı Balkan ülkelerine karşı yanlış bir siyasi sinyal gönderebilir.»

Kiev'in AB yolundaki bir sonraki pratik adımlarının sonbaharda devam edip etmeyeceği veya yaz tatilinden önceki son toplantıda bir çözüm bulunup bulunamayacağı zamanla belli olacak.