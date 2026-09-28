Paris, Alisher Usmanov'a uygulanan yaptırımları neden kaldırmak istiyor? Fransa Dışişleri Bakanı sırrı açıkladı!

·5·Dünya
Paris, Alisher Usmanov'a uygulanan yaptırımları neden kaldırmak istiyor? Fransa Dışişleri Bakanı sırrı açıkladı!

Fransa hükümeti, aslen Özbekistanlı olan ünlü iş insanı Alisher Usmanov'a Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması teklifinde bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, France 2 kanalındaki Franc-jeu programında, bu kararın Paris'in kendi kişisel girişimi olmadığını, "uluslararası ortakların talebi" üzerine gündeme getirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı, Usmanov'a yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının Moskova üzerindeki genel baskıyı azaltmayacağını ve "genel durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini" vurguladı.

Diplomat, AB'nin yaptırım politikasının aksine daha da güçlendirildiğini, özellikle kısıtlamaların her altı ayda bir yenilenmesi uygulamasından vazgeçilerek, tek seferde üç yıllık bir süre için uzatılmasının teklif edildiğini hatırlattı. Barrot ayrıca, yaptırım listesindeki yaklaşık 3 bin kişi ve şirket arasından sadece bir kişinin çıkarılması etrafında gereğinden fazla gürültü koparılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

«Uluslararası ortakların talebi, 3 yıllık rejim ve 3 bin kişilik liste»: Açıklamanın 5 temel noktası

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'nun ses getiren açıklamasından en önemli resmi veriler:

  • «Uluslararası ortakların talebi»: Barrot, Alisher Usmanov'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması teklifinin yabancı ortakların talebi üzerine sunulduğunu vurguladı;

  • «Genel durumu etkilemez»: Fransız diplomasisinin başındaki isim, Usmanov'un yaptırımlardan muaf tutulmasının AB'nin Rusya'ya karşı politikasını zayıflatmayacağını belirtti;

  • Yaptırımlar 3 yıl uzatılacak: Fransa, kısıtlamaların eskisi gibi her 6 ayda bir değil, doğrudan üç yıllık bir süre için uygulanmasını teklif ediyor;

  • 3 bin kişilik liste ve tek bir aday: AB yaptırım listesinde yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluş bulunduğunu ve Paris'in bunların yüzlercesini bizzat kendisinin önerdiğini hatırlattı;

  • Bakanın gazetecilere sitemi: Barrot, kendi girişimiyle listeye yüzlerce kişi eklenmişken, medyanın sadece Usmanov hakkında soru sormasından yakındı.

AB yaptırım politikası ve Alisher Usmanov davası konusunda Fransa'nın pozisyonunun karşılaştırılması

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın resmi yaklaşımı ve yaptırım parametrelerinin sınıflandırılması:

Analiz kriterleri ve yönelimler

Mevcut AB standart yaptırım sistemi

Fransa'nın öne sürdüğü yeni pozisyon

Alisher Usmanov'a yaklaşım

Bireysel kısıtlamalar listesinde olan

Yaptırımları kaldırma teklifi (ortakların talebiyle)

Kısıtlamaların uzatılma süresi

Her 6 ayda bir yenilenmesi zorunlu olan düzen

Tek seferde üç yıllık (3 yıl) uzatma mekanizması

Liste kapsamı ve hacmi

Yaklaşık 3.000 gerçek ve tüzel kişi

«3 binden biri çıkarıldı, ancak yüzlercesi eklendi»

Kararın siyasi motifi

Rusya'nın siyasi-ekonomik elitine baskı

Stratejik çıkarlar ve uluslararası ortakların diplomatik talebi

Fransa'nın genel rolü

Yaptırım koalisyonunun aktif katılımcısı

Kısıtlamaların kurumsal olarak güçlendirilmesinin öncüsü

Uluslararası ve diplomatik uzmanlık: Paris neden bu adımı attı ve «ortaklar» kim?

Avrupa siyaseti analistleri, uluslararası hukukçular ve ekonomistlerin sonuçları:

  • «Uluslararası ortaklar faktörü — Orta Asya ve Özbekistan»: Jean-Noël Barrot'nun bahsettiği «uluslararası ortakların» arkasında Orta Asya devletleri, özellikle Özbekistan'ın diplomatik çabaları olabilir; Alisher Usmanov Özbekistan'da birçok büyük sosyal, altyapı ve sanayi projesini finanse ettiği için isminin yaptırım listesinden çıkarılması, bölgenin ekonomik çıkarlarıyla tam olarak örtüşmektedir;

  • Yargı süreçleri ve hukuki zayıflık: Avrupa mahkemelerinde birçok büyük iş insanının yaptırımlara karşı davaları görülmektedir; Usmanov'a yönelik suçlamaların hukuki temelinin zayıflığı ve iş insanının siyasi karar alma süreçlerinden uzak olması, Paris ve Brüksel'i uzlaşmaya itmiş olabilir;

  • Yaptırım sisteminde pragmatizm: Avrupa Birliği, üç yıllık yeni bir mekanizma getirerek ana hedeflere odaklanmaktadır; ticari faaliyetleri hayırseverlik ve sosyal alanlara yönelik olan isimleri listeden çıkarmak, Brüksel'in diplomatik esnekliğini gösterme biçimidir.

Sizce, Avrupa devletlerinin Alisher Usmanov'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olması neyi gösteriyor: Avrupa diplomasisindeki pragmatizm mi yoksa uluslararası ortakların güçlü etkisi mi? Bu karar Özbekistan'dakibüyük sosyal ve yatırım projelerinin gelişimine nasıl bir ivme kazandırır? Kendi analizlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa siyasetindeki en ses getiren konunun analizini herkesle paylaşın!

Alisher UsmanovFransaAvrupa BirliğiYaptırımlarDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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