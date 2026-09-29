Süper Lig'de Eylül ayının en iyisi kim? ÖzPFL 6 aday açıkladı
Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (ÖzPFL), ülkenin ulusal şampiyonası olan Süper Lig'de Eylül ayının "En İyi Futbolcusu" ödülü için adayların nihai listesini resmen açıkladı. Lig yönetimi tarafından seçilen altı aday, geride kalan ay boyunca kulüplerinin galibiyetlerine büyük katkı sağlayarak yüksek bir performans sergiledi.
Karşı'nın Nasaf kulübünden iki futbolcu; 2 maçta 6 gole doğrudan katkı sağlayan Sharof Muhitdinov ve 2 gol atan Adenis Shala listeye dahil edildi. Ayrıca Navbahor'un hücumcu orta sahası Shohrux Abdurahmonov, Surxon'un lejyoneri Tornike Zebniaru, So‘g‘diyona formasıyla istikrarlı bir oyun sergileyen Filip Ivanovich ve OKMK'nın defansif orta sahası Giorgi Papava da ayın oyuncusu olmak için eşit şansa sahip.
“Muhitdinov'dan fenomenal 6 puan, Nasaf üstünlüğü ve 6 aday”: Ayın özetinin 5 ana noktası
Süper Lig'de Eylül ayının kahramanı olmaya aday futbolcularla ilgili en önemli resmi gerçekler:
Nasaf'tan iki aday: Sharof Muhitdinov ve Adenis Shala gösterdikleri performansla adaylar arasında yer aldı;
Muhitdinov'un fantastik verimliliği: Ejderhalar'ın orta saha oyuncusu sadece 2 maçta 2 gol ve 4 asist (toplam 6 skor katkısı) kaydetti;
Shohrux Abdurahmonov'dan her maçta gol: Navbahor temsilcisi Eylül ayında çıktığı 3 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırdı;
Yabancı lejyonerlerin rekabeti: Listede 3 yabancı oyuncu; Zebniaru (Surxon), Ivanovich (So‘g‘diyona) ve Papava (OKMK) yer aldı;
6 aday arasında açık oylama: Ayın en iyi oyuncusu, uzmanların ve taraftarların görüşleri doğrultusunda yakında belirlenecek.
ÖzPFL: Eylül ayının en iyi futbolcusu adaylarının sınıflandırılması
Adayların Eylül ayındaki resmi istatistiksel verilerinin karşılaştırması:
Futbolcu (Aday)
Kulübü
Oynadığı Maç
Attığı Gol
Asist
Gol+Asist Puanı
Sharof Muhitdinov
Nasaf
2
2
4
6
Shohrux Abdurahmonov
Navbahor
3
3
0
3
Adenis Shala
Nasaf
2
2
0
2
Tornike Zebniaru
Surxon
3
2
0
2
Filip Ivanovich
So‘g‘diyona
3
2
0
2
Giorgi Papava
OKMK
3
2
0
2
Futbol ve taktiksel analiz: Ayın kahramanı olmaya kim daha yakın?
Yerel spor gazetecileri, futbol analistleri ve yorumcularının görüşleri:
Sharof Muhitdinov'un mutlak favoriliği: Rakamlar ve sahadaki verimlilik katsayısı açısından Nasaf orta sahası açık ara öne çıkıyor; 2 maçta 6 puan toplamak modern futbolda çok nadir görülen bir başarıdır. Muhitdinov'un Eylül ayında orta sahayı tamamen kontrol etmesi, Nasaf'ın şampiyonluk yarışındaki konumunu ciddi şekilde güçlendirdi.
Shohrux Abdurahmonov'un istikrarı: Navbahor'un lideri, her maçta gol atarak takımının hücum hattındaki tek liderliğini korudu; puan getiren golleri taraftar oylarında büyük bir avantaj sağlayabilir.
Lejyonerlerin takım üzerindeki önemi: Zebniaru, Ivanovich ve Papava kulüplerinin oyun kurgusunda kilit rol oynuyor; özellikle Papava'nın orta saha oyuncusu olmasına rağmen 2 gol atması, OKMK'nın puan tablosunun üst sıralarında yer almasında büyük bir itici güç oldu.
Sizce gösterdiği oyun ve verimliliğe göre Eylül ayının en iyi futbolcusu olmaya kim daha layık: 6 gole katkı sağlayan Sharof Muhitdinov mu, yoksa her maçta gol atan Shohrux Abdurahmonov mu? Seçiminizi ve yorumlarınızı paylaşın, ulusal şampiyonamızın en sıcak rekabet analizini tüm futbolseverlerle tartışın!
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