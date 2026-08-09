Uçağa geç kalan iki kadın onu durdurmaya çalıştı (video)

Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda uçuşa geç kalan iki kadının uçağın peşinden koşarak onu durdurmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Şeremetyevo basın servisinin bildirdiğine göre olay 25 Temmuz’da meydana geldi. Kadınların tüm uçuş öncesi kontrollerden geçtiği belirtildi. Ancak daha sonra yolculara kapalı bölgeye çıktılar.

Kadınlar, uçak piste doğru ilerlerken arkasından koştu. Uçağı durdurmaya çalıştıkları anları gösteren görüntüler ise internette geniş yankı buldu.

Havalimanı yönetiminin açıklamasına göre kadınlar yakalandı ve FSB görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili gerekli işlemler sürüyor.

Şeremetyevo’nun açıklamasına göre olay sırasında diğer yolcuların güvenliği tehlikeye girmedi.