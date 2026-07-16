«Öleceksek, birlikte öleceğiz»: Uçaktan dışarı çekilen yolcunun eşi olayı anlattı

Yunanistan semalarında Ryanair havayoluna ait Boeing 737 NG tipi uçakta meydana gelen acil durum, yolculara büyük korku yaşattı. Uçuş sırasında pencerelerden birinin kırılması sonucu kabin basıncı düştü ve yolculardan biri hava akımı nedeniyle kısmen dışarı çekildi.

Olayın 10 Temmuz günü Selanik'ten Almanya'nın Memmingen şehrine giden uçuşta meydana geldiği öğrenildi. Uçağın kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra yolcular şiddetli bir patlama sesi duydu ve uçak acil iniş için alçalmaya başladı.

Pencere kenarında oturan 61 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Ljubisa Karovic, ani basınç değişimi nedeniyle dışarı doğru çekilmeye başladı. Arkasında oturan eşi Svetlana Grkovic kocasının bacağından tutarken, yanındaki başka bir yolcu da elinden sıkıca yakaladı. Daha sonra başka bir erkek yolcunun yardımıyla mağduru kabin içine çekmeyi başardılar. Adamın emniyet kemerinin takılı olması, hayatının kurtulmasında önemli bir faktör oldu.

Svetlana Grkovic, olay sırasında eşinin birkaç kez bilincini kaybettiğini belirtti. O anları hatırlarken, «Öleceksek, birlikte öleceğiz» dediğini aktardı. Grkovic, mağdurun ağzından ve burnundan kan geldiğini ancak kabin ekibi tarafından yeterli yardımın sağlanmadığını, hatta suyun bile diğer yolcular tarafından getirildiğini vurguladı.

Yolcular kırılan pencereyi bir bavulla kapatmaya çalıştı, ancak şiddetli hava akımı bavulu da dışarı çekti.

Uçak kısa süre sonra Selanik Havalimanı'na geri döndü ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Ljubisa Karovic hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Eşinin ifadesine göre, ağır bir travma geçiren Karovic'in kolunda yaralanmalar var ve olayı henüz tam olarak hatırlayamıyor.

İlk tahminlere göre olaya uçağın sağ motorundaki bir arızanın neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Bazı uzmanlar, bir motor parçasının pencereye çarptığını tahmin ediyor. Ancak bu versiyon henüz resmen doğrulanmadı.

Olayla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Yunanistan HARSIA kurumu ve Boeing şirketi uzmanları katılıyor.

Ryanair havayolu ise kısa bir açıklama yaparak, pencerenin hasar görmesi nedeniyle uçağın Selanik'e döndüğünü ve uçuşun güvenli bir şekilde tamamlandığını bildirdi. Şirket, yaralanan yolcuya gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtti.