Elon Musk, Starship ile uzay araştırmalarını genişletmeyi hedefliyor

Girişimci ve mühendis Elon Musk, devasa Starship uzay aracı ile bilimsel araştırmaların kapsamını kökten değiştirmeyi önerdi. Ona göre, yeni nesil taşıma sistemi sadece yörüngeye dev teleskoplar çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekte Ay yüzeyinde bilimsel gözlemevleri kurulmasına da olanak tanıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, SpaceX tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir Starship sisteminin yörüngeye 100 tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olması bekleniyor. Uzay aracının gövdesinin yaklaşık 9 metre çapında olması, bilimsel ekipmanların ve büyük boyutlu cihazların yerleştirilmesinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Büyük teleskoplar ve yeni olanaklar

Günümüzde modern yörünge teleskoplarının tasarımında roketlerin burun konisi (fairing) sınırlamaları büyük zorluklar yaratmaktadır. Örneğin, ünlü James Webb teleskobunun 6,5 metre çapındaki ana aynası, Ariane 5 roketine monte edilmiş halde sığdırılamamıştı. Bu nedenle bilim insanları, aynayı 18 ayrı segmente bölerek uzayda açılan bir mekanizma şeklinde tasarlamak zorunda kalmışlardı.

Starship'in geniş hacmi ise bu tür karmaşık yapısal kısıtlamaları aşmanın yolunu açıyor. Teleskop aynası ne kadar büyük olursa, o kadar fazla ışık toplar ve sonuç olarak bilim dünyası için bilinmeyen en sönük ve uzak nesneleri gözlemleme imkanı daha da genişler.

Ay yüzeyindeki dev gözlemevleri

Elon Musk, uzay araştırmalarında Ay yüzeyinden, özellikle de Dünya'dan gizlenmiş olan arka tarafından yararlanma fikrini de öne sürüyor. Ay'ın arka tarafı, Dünya kaynaklı çeşitli radyo frekansı parazitlerinden doğal olarak korunduğu için bilimsel gözlemler için son derece elverişli bir bölge olarak kabul ediliyor.

Daha önce NASA da Lunar Crater Radio Telescope konseptini değerlendirmişti. Buna göre, dev Ay kraterlerinden birinde bir radyo teleskop inşa edilmesi planlanıyor; bu teleskop, Dünya'nın iyonosferi nedeniyle incelenemeyen 30 MHz altındaki frekanslarda çalışabilecek.

Uzmanlar, bu tür benzersiz teleskoplar sayesinde bilim insanlarının ilk yıldızlar ve galaksiler oluşmadan önceki erken evren dönemini derinlemesine araştırma fırsatı bulacağını belirtiyor. Starship'in ise bu devasa bilimsel projelerin hayata geçirilmesinde kilit rol oynaması bekleniyor.