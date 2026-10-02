Portekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündü

Cristiano Ronaldo’nun Portekiz milli takım kampını izinsiz terk etmesiyle ilgili skandal büyüyor. Milli takımın Portekiz'e dönüşü sırasında havaalanında taraftarlar arasında sert tartışmalar yaşandı ve polis duruma müdahale etmek zorunda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda Danimarka karşısında alınan önemli galibiyetin ardından, Portekiz kafilesi Cuma günü Porto'ya geri döndü. Ancak havaalanındaki atmosfer galibiyet sevincinden ziyade ciddi gerginliklere sahne oldu; takımı karşılayan taraftarlar iki rakip gruba ayrıldı.

Teknik direktöre hakaretler ve taraftarlar arasındaki bölünme

Anlaşmazlığın temel nedeni, Ronaldo'nun ilk 11'den kesilmesi ve ardından takımı terk etmesiydi:

Teknik direktöre tepkililer: Taraftarların büyük bir kısmı, teknik direktör Jorge Jesus'un Ronaldo'yu yedek bırakma kararına sert tepki göstererek, deneyimli çalıştırıcıyı ağır ve hakaret içerikli sözlerle eleştirdi.

Ronaldo'yu eleştirenler: Bununla birlikte, yıldız futbolcunun milli takımı terk etmesini profesyonellik dışı bir davranış olarak gören ve bizzat Ronaldo'ya tepki gösteren bir taraftar grubu da ortaya çıktı.

Sözlü tartışmalar kısa sürede arbedeye ve küçük çaplı fiziksel kavgalara dönüştü. Terminalde kitlesel bir kargaşanın çıkmasını önlemek ve durumu kontrol altına almak için emniyet güçleri derhal müdahale etti. Haberi, ülkenin önde gelen yayın organlarından A Bola duyurdu.