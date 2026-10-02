Portekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündü

·7·Spor
Portekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündü

Cristiano Ronaldo’nun Portekiz milli takım kampını izinsiz terk etmesiyle ilgili skandal büyüyor. Milli takımın Portekiz'e dönüşü sırasında havaalanında taraftarlar arasında sert tartışmalar yaşandı ve polis duruma müdahale etmek zorunda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda Danimarka karşısında alınan önemli galibiyetin ardından, Portekiz kafilesi Cuma günü Porto'ya geri döndü. Ancak havaalanındaki atmosfer galibiyet sevincinden ziyade ciddi gerginliklere sahne oldu; takımı karşılayan taraftarlar iki rakip gruba ayrıldı.

Teknik direktöre hakaretler ve taraftarlar arasındaki bölünme

Anlaşmazlığın temel nedeni, Ronaldo'nun ilk 11'den kesilmesi ve ardından takımı terk etmesiydi:

  • Teknik direktöre tepkililer: Taraftarların büyük bir kısmı, teknik direktör Jorge Jesus'un Ronaldo'yu yedek bırakma kararına sert tepki göstererek, deneyimli çalıştırıcıyı ağır ve hakaret içerikli sözlerle eleştirdi.

  • Ronaldo'yu eleştirenler: Bununla birlikte, yıldız futbolcunun milli takımı terk etmesini profesyonellik dışı bir davranış olarak gören ve bizzat Ronaldo'ya tepki gösteren bir taraftar grubu da ortaya çıktı.

Portekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündü

Sözlü tartışmalar kısa sürede arbedeye ve küçük çaplı fiziksel kavgalara dönüştü. Terminalde kitlesel bir kargaşanın çıkmasını önlemek ve durumu kontrol altına almak için emniyet güçleri derhal müdahale etti. Haberi, ülkenin önde gelen yayın organlarından A Bola duyurdu.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıHavaalanı taraftar olaylarıJorge JesusUEFA Uluslar Ligi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronaldo milli takıma veda mı ediyor? FPF, Cristiano ile barış sağlamaya çalışıyorRonaldo milli takıma veda mı ediyor? FPF, Cristiano ile barış sağlamaya çalışıyorBugün 18:20Arturo Vidal, Ronaldo'nun yanında yer alarak Jesus ve eleştirmenlere sert çıktıArturo Vidal, Ronaldo'nun yanında yer alarak Jesus ve eleştirmenlere sert çıktıBugün 14:38Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladıJorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladıBugün 10:08“Ronaldo yoksa, hiç kimse yoksunuz”: Cristiano’nun kız kardeşi tüm ülkeyi sert bir dille eleştirdi“Ronaldo yoksa, hiç kimse yoksunuz”: Cristiano’nun kız kardeşi tüm ülkeyi sert bir dille eleştirdiDün 15:53“Kırgınlığın asıl kökeni belli”: Jesus, Ronaldo'nun tepkisinin nedenini açıkladı“Kırgınlığın asıl kökeni belli”: Jesus, Ronaldo'nun tepkisinin nedenini açıkladıDün 11:00«Zamanı gelince gerçeği söyleyeceğim»: Ronaldo milli takımdan neden ayrıldığını açıkladı«Zamanı gelince gerçeği söyleyeceğim»: Ronaldo milli takımdan neden ayrıldığını açıkladıDün 06:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı