Bilim insanları endişeli: Dünya'da su kaynakları azalıyor ve su döngüsü istikrarsızlaşıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) raporuna göre, Dünya'daki su döngüsü giderek istikrarsızlaşıyor; bazı bölgelerde kuraklık, bazılarında ise şiddetli su baskınları yaşanıyor. İklim değişikliğiyle bağlantılı bu süreç, tatlı su kaynaklarını da etkiliyor. CNN bu durumu haberleştirdi.

WMO'nun 2025 yılı su kaynaklarının durumuna ilişkin raporu 17 Eylül'de yayımlandı. Raporda, uydu gözlemleri ve diğer veriler temel alınarak Dünya üzerindeki nehirler, göller, yeraltı suları, buzullar, kar ve toprakta depolanan tatlı su rezervleri incelendi.

Rapora göre, karasal su rezervleri küresel ölçekte yaklaşık 2016 yılından bu yana azalmaya devam ediyor. 2025 yılında dünya genelindeki bölgelerin yüzde 42'sinde su rezervleri, tarihsel ortalamanın altında kaldı. Geçtiğimiz yıl, nehir akışları açısından son 35 yılın en kurak yıllarından biri olarak kaydedildi.

Buzulların erimesi de devam ediyor. 2025 yılında tüm buzul bölgelerinde art arda dördüncü yıl önemli miktarda buz kaybı gözlemlendi. Bu durum, gelecekte su kıtlığı ve deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili riskleri artırabilir.

Su döngüsündeki istikrarsızlığın sonuçları özellikle Asya ve Afrika'da hissediliyor. WMO verilerine göre, son beş yılda bu iki bölge, suyla ilgili kaydedilen aşırı hava olaylarının en az yarısını ve bu olaylar sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 80'inden fazlasını oluşturdu.

Uzmanlar, su kaynaklarının düzenli olarak izlenmesi, veri paylaşımı yapılması ve mevcut rezervlerin verimli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Raporun yazarları, su döngüsündeki değişimleri doğru değerlendirmek ve sonuçlarına hazırlanmak için bazı bölgelerde gözlem verilerinin daha da iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.