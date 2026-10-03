Gündem: Erling Haaland gelecekte sadece tek bir kulüpte oynamak istiyor

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, gelecekte kariyerine İspanya La Liga'da devam edebilir. Gazeteci Juan Jezus'un paylaştığı çarpıcı bilgilere göre, Norveçli golcünün temsilcileri Katalan devi için ilk resmi adımı attı.

Kaynağın haberine göre, birden fazla kaynaktan alınan teyitlerin ardından, Haaland'ın yakın çevresi Barcelona yönetimine olası transfer bedeli ve yıldız futbolcunun talep edeceği maaş miktarı konusundaki ön şartları iletti.

Yakın vadeli bir transfer değil, uzun vadeli bir plan

Bu temas, Haaland'ın önümüzdeki aylarda Manchester'dan ayrılacağı anlamına gelmiyor. Mevcut durum şu şekilde:

Erling, "Manchester City"de kendini son derece rahat ve mutlu hissediyor.

Golcü oyuncu, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini uzun süreliğine — 2034 yılına kadar uzattı.

Ancak gazetecinin belirttiğine göre, Norveçli forvet yeni bir meydan okuma arayıp kulüp değiştirmeye karar verirse, seçeceği tek ve ana seçenek Barcelona olmaya devam ediyor. Haaland'ın Katalan devinin projesine olan ilgisi yüksek değerlendiriliyor.