Savunmada ciddi kayıp: Real Madrid, Asensio'nun sakatlığı sonrası 3 aday belirledi

Real Madrid beklenmedik bir sorunla karşı karşıya. Stoper Raul Asensio'nun ciddi sakatlığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, 'Los Blancos' acilen savunma hattını güçlendirmenin yollarını arıyor.

İspanyol Fichajes kaynaklı habere göre, Madrid ekibinin scout ekibi savunma merkezi için üç önemli ismi içeren bir kısa liste oluşturdu.

Real Madrid'in kısa listesindeki 3 aday: Kimler var?

Madrid devinin radarındaki futbolcular:

Jacobo Ramon (Como) — ana ve öncelikli seçenek; Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund); Alessandro Bastoni (Inter).

Şu anda Real Madrid yönetimi, en makul ve uygun seçenek olarak kendi altyapısından yetişen Jacobo Ramon'a odaklanmış durumda.

9 milyon euroluk geri alma maddesi ve temel engel

Real Madrid, Ramon transferini oldukça uygun şartlarda gerçekleştirebilir:

Madrid kulübü, 20 yaşındaki savunmacıyı 2025 yazında İtalyan ekibi Como'ya 2,5 milyon euro karşılığında satmıştı.

Anlaşmaya göre Real Madrid, oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tutuyor ve sözleşmeye çeşitli geri alma maddeleri eklemişti. Gelecek yaz Madrid ekibi onu 9 milyon euro karşılığında geri alma hakkına sahip.

Ancak transferin önündeki temel engel para değil, oyuncunun kişisel tercihi olabilir. Jacobo Ramon şu anda Como'da düzenli olarak ilk 11'de forma giyiyor. Düzenli oyun süresini kaybetmek istemediği için Madrid'e yedek kulübesine dönmeye pek sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Bilgi olarak, La Liga'da geride kalan yedi haftanın ardından Real Madrid 15 puanla puan tablosunun 4. sırasında yer alıyor.