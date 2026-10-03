Beklenmedik hediye: Dünyanın 2 numaralı tenisçisi Özbek sporcuyu şaşırttı

·4·Spor
Beklenmedik hediye: Dünyanın 2 numaralı tenisçisi Özbek sporcuyu şaşırttı

Tenis yıldızları arasındaki samimi ilişkiler hayranların dikkatini çekti. WTA sıralamasında dünyanın iki numaralı raketi olan Belaruslu Aryna Sabalenka, Özbek tenisçi Kamilla Rakhimova'ya lüks bir Gucci çanta hediye etti.

Kamilla Rakhimova, bu beklenmedik hediyeyi prestijli Wimbledon turnuvası günlerinde çektiği özel bir video blog aracılığıyla hayranlarına anlattı.

Her şey Instagram'daki bir şakayla başladı

Kamilla'nın belirttiğine göre, bu hediyenin hikayesi sosyal medyadaki küçük bir diyalogla başladı:

  • Rakhimova, Sabalenka'nın kısa bir videosuna (Stories) yanıt vererek çantasının çok güzel olduğunu yazdı.

  • Karşılıklı konuşmada sporcumuz şaka yollu: «Bir gün bana da aynısından hediye eder misin?» diye sordu.

Ancak Belaruslu sporcu bu şakayı görmezden gelmedi, gerçeğe dönüştürdü ve pahalı marka çantayı Kamilla'nın soyunma odasındaki dolabına gizlice bıraktı.

«Bu kız çok cömert!» — Rakhimova'nın şaşkınlığı

Hediyeyi gören Rakhimova sevincini ve şaşkınlığını gizleyemedi:

«Çocuklar, bir dakika bakın, Aryna Sabalenka'nın bana ne gönderdiğini görün! Bu kız çok cömert, başka nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum.

Bakın, ne olduğunu siz de görüyorsunuz. Sadece hikayesine yanıt verip çantasının harika olduğunu yazmış ve “Bir gün hediye eder misin?” diye şaka yapmıştım. İşte sonuç!» — diye anlattı Kamilla vlogunda.

WTA sıralamasındaki durum

Videoda Rakhimova, dostane duygularla Sabalenka'yı «dünyanın bir numaralı raketi» olarak nitelendirdi.

Aslında, şu anda WTA sıralamasının zirvesinde Kazakistan adına yarışan Elena Rybakina bulunuyor. Aryna Sabalenka sıralamada 2. sırada yer alırken, Kamilla Rakhimova dünya klasmanında 76. sırada bulunuyor.

Aryna SabalenkaKamilla RakhimovaWTA SıralamasıGucci ÇantaTenis
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sabalenka’yı Yenme «Laneti»: Aryna Kendine Özgü ve Sıra Dışı İstatistiği YorumladıSabalenka’yı Yenme «Laneti»: Aryna Kendine Özgü ve Sıra Dışı İstatistiği Yorumladı9 Ağustos 18:13Roland Garros 2026'da Tüm Büyük Slam Şampiyonları ElendiRoland Garros 2026'da Tüm Büyük Slam Şampiyonları Elendi4 Haziran 01:30Tokayev Dünya Göçebe Oyunları kazananlarını ödüllendirdi — milli spor hakkında önemli açıklamaTokayev Dünya Göçebe Oyunları kazananlarını ödüllendirdi — milli spor hakkında önemli açıklama11 Eylül 20:36UFC 331 öncesi müthiş gerilim!: Arman Tsarukyan ve Mauricio Ruffy yüz yüze geldiUFC 331 öncesi müthiş gerilim!: Arman Tsarukyan ve Mauricio Ruffy yüz yüze geldi19 Eylül 11:53Justin Gaethje, Islam Makhachev'in büyüklüğünün sırrını açıkladıJustin Gaethje, Islam Makhachev'in büyüklüğünün sırrını açıkladı11 Eylül 07:48Layma Vladson, sıralamada 478 basamak üstündeki rakibini yendi: Leipzig'de sansasyon!Layma Vladson, sıralamada 478 basamak üstündeki rakibini yendi: Leipzig'de sansasyon!8 Ağustos 07:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı