Beklenmedik hediye: Dünyanın 2 numaralı tenisçisi Özbek sporcuyu şaşırttı

Tenis yıldızları arasındaki samimi ilişkiler hayranların dikkatini çekti. WTA sıralamasında dünyanın iki numaralı raketi olan Belaruslu Aryna Sabalenka, Özbek tenisçi Kamilla Rakhimova'ya lüks bir Gucci çanta hediye etti.

Kamilla Rakhimova, bu beklenmedik hediyeyi prestijli Wimbledon turnuvası günlerinde çektiği özel bir video blog aracılığıyla hayranlarına anlattı.

Kamilla'nın belirttiğine göre, bu hediyenin hikayesi sosyal medyadaki küçük bir diyalogla başladı:

Karşılıklı konuşmada sporcumuz şaka yollu: «Bir gün bana da aynısından hediye eder misin?» diye sordu.

Rakhimova, Sabalenka'nın kısa bir videosuna (Stories) yanıt vererek çantasının çok güzel olduğunu yazdı.

Ancak Belaruslu sporcu bu şakayı görmezden gelmedi, gerçeğe dönüştürdü ve pahalı marka çantayı Kamilla'nın soyunma odasındaki dolabına gizlice bıraktı.

Hediyeyi gören Rakhimova sevincini ve şaşkınlığını gizleyemedi:

«Çocuklar, bir dakika bakın, Aryna Sabalenka'nın bana ne gönderdiğini görün! Bu kız çok cömert, başka nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum.

Bakın, ne olduğunu siz de görüyorsunuz. Sadece hikayesine yanıt verip çantasının harika olduğunu yazmış ve “Bir gün hediye eder misin?” diye şaka yapmıştım. İşte sonuç!» — diye anlattı Kamilla vlogunda.