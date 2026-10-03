NYT: Rusya, Ukrayna enerji sistemine yönelik geniş çaplı saldırı planları hazırlamış olabilir

Rusya, Ukrayna enerji sistemini devre dışı bırakmayı amaçlayan geniş çaplı saldırı planları hazırlamış olabilir. The New York Times, Ukraynalı yetkililerin eline geçen bir belgeye dayandırdığı haberinde bu iddiayı gündeme getirdi. Ancak yayın organı, belgenin gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamadı.

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Eylül ayı sonunda belgeyi iki Avrupalı siyasetçiye gösterdi. Belgede, Ukrayna enerji altyapısına füze, güdümlü hava bombaları ve dronlarla üç aşamalı bir saldırı planı yer alıyor.

Birinci aşamada, ülkenin batı sınırlarına yakın elektrik trafo merkezlerine saldırarak Avrupa'dan elektrik ithalatı imkanının kısıtlanması hedefleniyor. İkinci aşamada hidroelektrik santrallerin, üçüncü aşamada ise Ukrayna kontrolündeki üç nükleer santrali elektrik şebekesine bağlayan trafo merkezlerinin hedef alınması planlanıyor.

Belgedeki bilgilere göre planın temel amacı; Kiev, Harkiv ve Odessa gibi büyük şehirlerde elektrik ve ısıtma arzını yüzde 90'a kadar azaltmak ve kanalizasyon sistemlerine ciddi zarar vererek insani bir kriz yaratmaktır.

Haberde, planın Ukrayna'daki yaklaşık 15 gigavatlık elektrik üretim kapasitesini devre dışı bırakmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu miktar, ülkenin 2026 yaz sonu itibarıyla sahip olduğu üretim kapasitesine neredeyse eşittir.

Ukraynalı yetkililer, enerji altyapısına yönelik saldırıların kış mevsiminde elektrik, ısınma ve su temininde ciddi sorunlara yol açacağından endişe ediyor. Ancak belgedeki planın uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil.