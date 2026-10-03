«Fury talep etti, ben kabul ettim»: Joshua, dövüş posterindeki tartışmalı durumun sırrını açıkladı

Ağır sıklette yılın en çok beklenen karşılaşması olan Tyson Fury ve Anthony Joshua arasındaki dövüş öncesinde psikolojik savaş kızıştı. Eski İngiliz şampiyon Anthony Joshua, resmi duyuruda neden Fury'nin isminin ilk sırada yer aldığına dair açıklama yaparken, Tyson buna gecikmeden yanıt verdi.

Britanya derbisi öncesinde boksörler arasındaki tartışmalar, resmi posterdeki isim sıralaması üzerinde bile devam ediyor.

«Dövüş iptal olmasın diye kabul ettim» — Joshua'nın açıklaması

Anthony Joshua'nın ifadelerine göre, rakip taraf sözleşmenin imzalanması için özellikle «Fury» isminin ilk sırada gösterilmesini şart koştu:

«Bana: «Fury'nin isminin ilk sırada yazılmasına karşı mısın? Çünkü eğer öyle olmazsa, sözleşmeyi imzalamaya hazır değil», diye sordular. Ben ise: «Bu dövüşün bir kez daha suya düşmesini istemiyorum», diye cevap verdim», — dedi Joshua.

Böylece AJ, taraftarların yıllardır beklediği dövüşün gerçekleşmesi adına kendi egolarını bir kenara bırakıp rakibinin şartını kabul ettiğini belirtti.

«Yalan! Küçük kızlar gibi ağladınız» — Fury'den sert yanıt

«Çingene Kral» lakaplı Tyson Fury, Joshua'nın bu beyanını her zamanki gibi sert ve alaycı bir dille reddetti:

«Yalan! Sahne arkasında küçük kızlar gibi: 'Bunu istiyorum, şunu istiyorum' diye ağladınız. Bu dövüşten kaçmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Mümkün olan tüm bahaneleri kullanmaya çalıştınız», — şeklinde tepki gösterdi Fury.

Bilgi olarak, uzun süredir beklenen tarihi karşılaşma 11 Aralık'ta Galler'in başkenti Cardiff'te gerçekleşecek.