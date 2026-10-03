Vera C. Rubin Gözlemevi yeni bir cüce galaksi keşfetti

·4·Teknoloji
Vera C. Rubin Gözlemevi yeni bir cüce galaksi keşfetti

Vera C. Rubin Gözlemevi, on yıllık ana gökyüzü taramasına başlamadan önce bile benzersiz bir keşfe imza attı. ixbt.com'a göre gökbilimciler, Samanyolu'nun son derece sönük bir cüce uydu galaksisini tespit etmeyi başardılar. Aquarius IV olarak adlandırılan bu gök cismi, teleskobun ana operasyonel başlangıcından önceki test verilerine dayanarak bulundu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesne, Nisan 2025 ile Ocak 2026 arasında toplanan Early Data Preview 2 (EDP2) test verileri kapsamında kaydedildi. Söz konusu ön tarama, gökyüzü küresinin yaklaşık yüzde 7'sini kapsamakta olup bilim insanlarına gelecekteki geniş kapsamlı araştırmalar için önemli fırsatlar sundu.

Özel arama yöntemleri ve izokronlar

Aquarius IV, sıradan görüntülerde görülemez çünkü son derece sönük cüce galaksiler alışılagelmiş galaksi görünümüne sahip değildir. Bu nedenle araştırmacılar özel bir arama yöntemi kullandılar. Nesne, ön ve arka plandaki yıldızlar arasında yer alan birkaç düzine sönük yıldızdan oluşan bir küme olarak ortaya çıktı.

Bilim insanları, aynı gaz bulutundan aynı anda oluşan yıldızların renk ve parlaklık ilişkisini gösteren tek bir izokrona uyan grupları aradılar. Antik ve metal bakımından fakir yıldız popülasyonu modeli farklı mesafelerde test edildi. Sonuç olarak, Aquarius IV bölgesinde rastgele arka plan göstergelerinden önemli ölçüde daha fazla eşleşen yıldız olduğu belirlendi.

Karanlık madde araştırmasındaki önemi

Tespit edilen cüce galaksinin boyutunun, Samanyolu'nun neredeyse tüm küresel kümelerinden daha büyük olduğu anlaşıldı. Bu husus oldukça önemlidir; çünkü küresel kümeler eski yıldızların yoğun sistemleri olarak kabul edilirken, cüce galaksiler kendi karanlık madde halelerine sahiptir.

Elde edilen karakteristik özellikler, Aquarius IV'ün tam olarak ultra sönük bir cüce galaksi olduğunu göstermektedir. Bu tür nesneler, içlerinde çok az normal madde bulunması ve özelliklerinin esas olarak karanlık haleler tarafından belirlenmesi nedeniyle karanlık madde araştırmalarında büyük ilgi uyandırmaktadır.

Günümüzde Samanyolu çevresinde bu doğaya sahip yaklaşık 40 galaksi bilinmektedir. Uzmanlar, yaklaşan LSST taramasının bu rakamı iki katına çıkarma imkanı vereceğine inanıyor. Hatırlatmak gerekirse, Vera C. Rubin Gözlemevi'nin ana on yıllık bilimsel çalışmaları Haziran 2026'da başlamış olup tüm güney gökyüzünü düzenli olarak gözlemleyecektir.

Vera RubinAstronomiGalaksiKaranlık MaddeUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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