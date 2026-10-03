Asya Oyunları'nda şok: Özbekistan milli takım sporcusu doping nedeniyle uzaklaştırıldı

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde devam eden 2026 Asya Oyunları'nda tatsız bir olay yaşandı. Yedili ragbi branşında Özbekistan milli takımının bir üyesi olan Umar Usmonov, doping kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle müsabakalardan geçici olarak uzaklaştırıldı.

Bu durum, sporda dürüstlüğü sağlayan saygın kuruluş Uluslararası Test Ajansı (ITA) tarafından resmen açıklandı.

Kanında hangi madde bulundu?

Edinilen bilgilere göre, 27 Eylül'de Nagoya'da yarışma dışı kontrol kapsamında sporcudan alınan numunede yasaklı bir madde olan drostanolon metaboliti tespit edildi.

Drostanolon nedir? Bu madde, anabolik androjenik steroidler sınıfına girmekte olup, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) kurallarına göre hem müsabaka içi hem de müsabaka dışı dönemlerde kullanımı kesinlikle yasak olan maddeler listesinde yer almaktadır.

Geçici uzaklaştırma ve sporcunun hakları

Sonuçların açıklanmasının ardından Usmonov'a resmi bildirim yapılmış ve dava sonuçlanana kadar spor faaliyetlerinden men edilmiştir:

Sporcunun Asya Oyunları'nda sahaya çıkması, milli takımla antrenman yapması ve herhangi bir spor etkinliğine katılması yasaklandı.

Bununla birlikte, yönetmelik gereği sporcunun 'B numunesi'nin incelenmesini talep etme ve geçici uzaklaştırma kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) anti-doping bölümüne itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Özbekistan yedili ragbi takımının Asya Oyunları'ndaki performansı

Umar Usmonov, erkekler yedili ragbi müsabakalarında Özbekistan delegasyonunda yer alıyordu. Ancak vatandaşlarımız için turnuva başarısız geçti:

A Grubu maçları: Takım; Hong Kong (0:45), Çin (0:50) ve Malezya'ya (0:22) mağlup olarak grubunu son sırada tamamladı.

Klasman turu: 2 Ekim'de 9-12'ncilik maçında Özbek ragbi oyuncuları, Kazakistan milli takımına 7:35'lik skorla mağlup oldu.

Böylece yedili ragbi milli takımımız, turnuvada oynadığı dört maçın tamamını kaybederek Asya Oyunları'ndaki mücadelesini noktaladı.