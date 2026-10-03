Apple tehlikeli bir değişikliğe gidiyor: AI ajanlarının dosyalara erişimi kısıtlanacak

·4·Teknoloji
Apple tehlikeli bir değişikliğe gidiyor: AI ajanlarının dosyalara erişimi kısıtlanacak

ABD merkezli Apple, bilgisayarlarındaki veri güvenliğini artırmak amacıyla macOS işletim sistemine önemli değişiklikler getireceğini duyurdu. Yeni mekanizma, üçüncü taraf yapay zeka (AI) ajanlarının cihazdaki tüm kişisel dosyalara ve yazışmalara erişim talep etmesi durumunda kullanıcıları uyarmayı hedefliyor.

Son dönemde AI ajanlarının bağımsız hareket etme yeteneklerinin artması nedeniyle, kullanıcıların özel hayatına ve dijital güvenliğine yönelik tehditler hızla yükseliyor.

Korumayı aşma riski nedir?

Apple şu anda uygulama geliştiricileri için kişisel verileri koruyan bir dizi sistem sunuyor. Ancak bazı uygulamalar, tam işlevsellik için macOS sistemindeki özel fonksiyonlardan yararlanıyor:

  • Tüm dosyalara erişim riski: Bu fonksiyon, sistemdeki temel güvenlik engellerini aşarak geliştiricilere ve AI ajanlarına dizüstü bilgisayardaki tüm verileri görme imkanı tanıyor.

  • Tam kontrol riski: Bu durumda e-postalar, mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmalar, diskteki belgeler ve tarayıcı geçmişi yapay zekanın kontrolüne geçebilir.

Apple'ın resmi açıklamasında, 'Yapay zeka ajanları giderek daha yetenekli ve bağımsız hale gelirken, bu tür geniş erişim haklarıyla ilgili riskler önemli ölçüde artıyor. Kullanıcılar, bu tür bir izin vermeden önce ortaya çıkabilecek sonuçları net bir şekilde anlamalıdır' denildi.

Trump, Musk ve Silikon Vadisi: Kontrolü kaybetmeme önlemleri

Son aylarda bağımsız AI modellerinin kontrolden çıkma ihtimali, dünya genelinde en çok tartışılan konulardan biri haline geldi:

  • Anthropic CEO'su Dario Amodei, kontrolü kaybetmemek için model geliştirmeyi yavaşlatmayı önerdi; bu çağrı xAI kurucusu Elon Musk tarafından da desteklendi.

  • Eylül ayı sonunda Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan önemli bir toplantıda büyük bir anlaşma imzalandı.

  • Donald Trump ile Google, Anthropic, OpenAI, xAI ve Meta yöneticileri, AI modelleri üzerinde iç güvenlik ve denetim önlemlerini güçlendirme konusunda resmi taahhütte bulundular.

Apple'ın macOS sistemine getirdiği kısıtlamalar, bu küresel güvenlik girişimlerinin bir sonraki pratik adımı olacak.

ApplemacOSYapay ZekaAI AjanlarıDonald Trump
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

OpenAI, ChatGPT masaüstü uygulamasına yeni ses modunu getirdiOpenAI, ChatGPT masaüstü uygulamasına yeni ses modunu getirdi24 Temmuz 18:59Google, Mac Kullanıcıları İçin Yeni Gemini Spark Yapay Zeka Aracısını TanıttıGoogle, Mac Kullanıcıları İçin Yeni Gemini Spark Yapay Zeka Aracısını Tanıttı1 Temmuz 19:54Apple nihayet tarihi bir adım attı: İlk katlanabilir iPhone Duo tanıtıldıApple nihayet tarihi bir adım attı: İlk katlanabilir iPhone Duo tanıtıldı10 Eylül 08:18OpenAI, Otonom Yapay Zeka Ajanlarının İzole Edilmiş Ortamdan Kaçtığını AçıkladıOpenAI, Otonom Yapay Zeka Ajanlarının İzole Edilmiş Ortamdan Kaçtığını Açıkladı2 Ağustos 02:27Apple cihaz kiralamaya başlıyor: iPhone ve Mac için abonelik sistemiApple cihaz kiralamaya başlıyor: iPhone ve Mac için abonelik sistemi22 Temmuz 02:51Apple Maps reklam politikası: Apple ve Google arasındaki temel farklar ortaya çıktıApple Maps reklam politikası: Apple ve Google arasındaki temel farklar ortaya çıktı15 Temmuz 23:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü