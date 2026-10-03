Apple tehlikeli bir değişikliğe gidiyor: AI ajanlarının dosyalara erişimi kısıtlanacak

ABD merkezli Apple, bilgisayarlarındaki veri güvenliğini artırmak amacıyla macOS işletim sistemine önemli değişiklikler getireceğini duyurdu. Yeni mekanizma, üçüncü taraf yapay zeka (AI) ajanlarının cihazdaki tüm kişisel dosyalara ve yazışmalara erişim talep etmesi durumunda kullanıcıları uyarmayı hedefliyor.

Son dönemde AI ajanlarının bağımsız hareket etme yeteneklerinin artması nedeniyle, kullanıcıların özel hayatına ve dijital güvenliğine yönelik tehditler hızla yükseliyor.

Korumayı aşma riski nedir?

Apple şu anda uygulama geliştiricileri için kişisel verileri koruyan bir dizi sistem sunuyor. Ancak bazı uygulamalar, tam işlevsellik için macOS sistemindeki özel fonksiyonlardan yararlanıyor:

Tüm dosyalara erişim riski: Bu fonksiyon, sistemdeki temel güvenlik engellerini aşarak geliştiricilere ve AI ajanlarına dizüstü bilgisayardaki tüm verileri görme imkanı tanıyor.

Tam kontrol riski: Bu durumda e-postalar, mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmalar, diskteki belgeler ve tarayıcı geçmişi yapay zekanın kontrolüne geçebilir.

Apple'ın resmi açıklamasında, 'Yapay zeka ajanları giderek daha yetenekli ve bağımsız hale gelirken, bu tür geniş erişim haklarıyla ilgili riskler önemli ölçüde artıyor. Kullanıcılar, bu tür bir izin vermeden önce ortaya çıkabilecek sonuçları net bir şekilde anlamalıdır' denildi.

Trump, Musk ve Silikon Vadisi: Kontrolü kaybetmeme önlemleri

Son aylarda bağımsız AI modellerinin kontrolden çıkma ihtimali, dünya genelinde en çok tartışılan konulardan biri haline geldi:

Anthropic CEO'su Dario Amodei, kontrolü kaybetmemek için model geliştirmeyi yavaşlatmayı önerdi; bu çağrı xAI kurucusu Elon Musk tarafından da desteklendi.

Eylül ayı sonunda Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan önemli bir toplantıda büyük bir anlaşma imzalandı.

Donald Trump ile Google, Anthropic, OpenAI, xAI ve Meta yöneticileri, AI modelleri üzerinde iç güvenlik ve denetim önlemlerini güçlendirme konusunda resmi taahhütte bulundular.

Apple'ın macOS sistemine getirdiği kısıtlamalar, bu küresel güvenlik girişimlerinin bir sonraki pratik adımı olacak.