50 bin sayfalık kanıt! Real Madrid, UEFA'dan Barcelona'nın kupalarının elinden alınmasını talep etti

İspanyol futbolundaki en büyük skandal olan "Negreira Davası" uluslararası düzeyde yeni ve keskin bir aşamaya ulaştı. Real Madrid, Barcelona'ya karşı toplanan devasa kanıt dosyasını resmen UEFA merkezine teslim etti.

İspanya'nın saygın AS gazetesinin haberine göre, "Eflatun-beyazlı" kulübün sunduğu belgelerin hacmi yaklaşık 50 bin sayfayı buluyor. UEFA, söz konusu materyalleri disiplin soruşturması kapsamında detaylı bir şekilde incelemeye başladı.

17 yılda 8,4 milyon avro: Skandalın özü ne?

Sunulan kapsamlı belgeler, Katalan kulübünün İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Hakem Teknik Kurulu eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yaptığı şüpheli ödemelerle ilgili:

Dönem: Söz konusu mali transferler, 2001'den 2018'e kadar olan 17 yıllık uzun bir süreci kapsıyor.

Tutar: Belirtilen yıllar içerisinde Barcelona'nın hakem yöneticisine toplamda 8,4 milyon avro tutarında ödeme yaptığı kaydedildi.

Real Madrid'in talebi: Tüm kupalar geri alınsın!

Madrid kulübü, UEFA'ya karşı son derece sert ve emsalsiz bir talepte bulundu:

Real Madrid, Avrupa futbol yönetiminden, bu ödemelerin yapıldığı 2001-2018 yılları arasında Barcelona'nın kazandığı tüm kupa ve şampiyonluk unvanlarının elinden alınması konusunun değerlendirilmesini istedi.

Eğer UEFA, 50 bin sayfalık bu belgelerde yolsuzluk ve hakemleri yasa dışı etkileme durumlarını doğrularsa, Katalan kulübü sadece para cezası ve Avrupa kupalarından men edilme değil, aynı zamanda tarihi başarılarını kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalabilir.