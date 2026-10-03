Pep Guardiola Etihad'a dönüyor: Eski teknik direktör City'nin yardımına koşuyor

Manchester City'nin eski hocası ve kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'nu ziyaret etmeyi planlıyor. Manchester ekibine yakınlığıyla bilinen The Real Tolmie's Hairdoo yayınına göre, İspanyol çalıştırıcı takımın yakın zamandaki iç saha maçlarından birinde tribünlerde yer alabilir.

Guardiola'nın kulüp yönetimiyle iletişime geçerek, Premier Lig yönetimi tarafından yöneltilen mali suçlamalar sonrası yaşanan bu zorlu ve kritik süreçte eski takımına bizzat destek olma isteğini ilettiği belirtildi.

Zor dönemde sembolik destek

Daha önce Premier Lig bağımsız komisyonunun, "Manchester City" kulübünü mali usulsüzlüklerle suçladığı ve konuyla ilgili büyük bir tartışma yaşandığı bildirilmişti. Kulüp yönetimi ise tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Guardiola'nın böylesine baskılı bir dönemde stadyuma gelmesinin, takıma ve taraftarlara moral vermesi bekleniyor.

City'nin önünde dev maçlar: Pep hangi karşılaşmaya gelecek?

Şu anda Enzo Maresca yönetiminde olan "Manchester City" ekibini ciddi sınavlar bekliyor:

11 Ekim: Takım, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Liverpool'a konuk olacak.

14 Ekim: "Vatandaşlar", Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında kendi sahasında Fransız devi PSG'yi ağırlayacak.

Kaynakların tahminlerine göre, Guardiola'nın Manchester'a dönüşü tam olarak PSG ile oynanacak bu dev Avrupa mücadelesine denk gelebilir.