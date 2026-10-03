Gökyüzünde dehşet: Flydubai pilotu uçağı İsrail'e düşürmeyi planladığını itiraf etti

Radikal görüşler ve yasak: Wall Street Journal verilerine göre, daha önce radikalleştiği ve üzerinde aşırılık yanlısı materyaller bulunduğu için Umman hükümeti tarafından uçuşları yasaklanmıştı. Buna rağmen idari bir görevde çalışmasına izin verilmiş ve daha sonra bir şekilde Flydubai havayoluna pilot olarak işe alınmıştı.