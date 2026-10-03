Gökyüzünde dehşet: Flydubai pilotu uçağı İsrail'e düşürmeyi planladığını itiraf etti
Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında yaşanan dehşet verici olayın detayları ortaya çıktı. Uçuş sırasında kokpitte meslektaşına bıçakla saldıran Ummanlı pilot, müfettişlere uçağı kasten İsrail topraklarına düşürmeyi planladığını itiraf etti.
Bu bilgi, ABD'nin saygın ABC News televizyon kanalının soruşturma sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde yer aldı.
Soruşturmadaki dehşet verici itiraf
Gözaltına alınan şüpheli şu anda resmi soruşturma makamlarıyla iş birliği yapıyor:
Hedeflenen kaza: Sorgulama sırasında pilot, yolcularla dolu uçağı İsrail topraklarında düşürme niyetinde olduğunu açıkladı.
Radikal görüşler ve yasak: Wall Street Journal verilerine göre, daha önce radikalleştiği ve üzerinde aşırılık yanlısı materyaller bulunduğu için Umman hükümeti tarafından uçuşları yasaklanmıştı. Buna rağmen idari bir görevde çalışmasına izin verilmiş ve daha sonra bir şekilde Flydubai havayoluna pilot olarak işe alınmıştı.
Umman tarafının, bu şahsın tehlikeli görüşleri hakkında diğer devletleri veya uluslararası havayolu şirketlerini uyarıp uyarmadığı henüz bilinmiyor.
Gökyüzünde arbede: Facia nasıl önlendi?
Olağanüstü olay, Dubai-Tel Aviv uçuşu sırasında meydana geldi:
Kokpitte tartışma çıkaran Ummanlı pilot, uçak kaptanına bıçakla saldırarak onu ağır yaraladı.
Uçak derhal acil durum (SOS) sinyali verdi.
Şans eseri, yolcular arasında Flydubai şirketinde çalışan iki profesyonel pilot daha bulunuyordu. Kokpite giren bu kişiler saldırganı etkisiz hale getirdi ve uçağın kontrolünü ele almayı başardı.
Rotayı hızla değiştiren pilotlar, uçağı Suudi Arabistan'ın Tebük şehrindeki havalimanına güvenli bir şekilde indirdi. Yolcular zarar görmedi, uluslararası soruşturma devam ediyor.
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