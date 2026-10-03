Manchester City ceza alırsa ne olur? Emirlikler Londra'yı sert bir dille uyardı

Manchester Cityetrafındaki finansal usulsüzlük davası artık sadece bir spor tartışması olmaktan çıkıp uluslararası bir diplomatik ve ekonomik krize dönüştü. Birleşik Arap Emirlikleri, kulübün ceza alması durumunda Büyük Britanya ekonomisine yönelik milyarlarca sterlinlik projeleri ciddi şekilde kısıtlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Daha önce İngiliz kulübünün, Premier League bağımsız komisyonu tarafından yöneltilen suçlamalara karşı itirazda bulunduğu bildirilmişti. Şimdi ise bu hukuki süreç iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi bir gölge düşürüyor.

Downing Street'teki gizemli toplantı: Masada ne vardı?

Bloomberg tarafından paylaşılan çarpıcı bilgilere göre, sadece birkaç hafta önce "Manchester Citykulübü başkanı Khaldoon Al-Mubarak Londra'yı ziyaret ederek Büyük Britanya hükümetinin merkezi olan Downing Street'te ağırlandı.

Müzakere katılımcıları: Khaldoon Al-Mubarak, Büyük Britanya İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile kapalı kapılar ardında bir araya geldi.

Amaç ve baskı: Toplantıda, Emirlikler'in Britanya altyapısına ve iş dünyasına yönlendirdiği mevcut ve gelecekteki devasa yatırım paketleri ele alındı.

Temel şart: Kaynaklar, görüşmeler sırasında "Manchester Citydavasının ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirtiyor. Eğer hukuki süreç kulüp için ağır yaptırımlarla (puan silme veya küme düşürülme) sonuçlanırsa, Emirlikler Büyük Britanya'ya yönelik milyarlarca sterlinlik yatırım akışını durdurabilir.

Kulübün arkasında kim var?

Bu olayın bu denli siyasi bir boyut kazanması tesadüf değil:

Manchester City, Abu Dabi yönetici ailesinin bir üyesi ve BAE Başkan Yardımcısı olan Şeyh Mansur tarafından kontrol edilen özel bir yatırım şirketine aittir.

Bu nedenle kulübün itibarı ve finansal geleceği, Emirlikler'in siyasi elitleri için ulusal bir çıkar ve prestij meselesi olarak görülüyor.

Günümüzde her iki ülke hükümeti de basit bir spor kural ihlali olarak başlayan soruşturmanın diplomatik ve finansal bir krize dönüşmesinden dolayı açıkça rahatsız ve endişeli.