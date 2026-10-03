Manchester City ceza alırsa ne olur? Emirlikler Londra'yı sert bir dille uyardı

·9·Spor
Manchester City ceza alırsa ne olur? Emirlikler Londra'yı sert bir dille uyardı

Manchester Cityetrafındaki finansal usulsüzlük davası artık sadece bir spor tartışması olmaktan çıkıp uluslararası bir diplomatik ve ekonomik krize dönüştü. Birleşik Arap Emirlikleri, kulübün ceza alması durumunda Büyük Britanya ekonomisine yönelik milyarlarca sterlinlik projeleri ciddi şekilde kısıtlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Daha önce İngiliz kulübünün, Premier League bağımsız komisyonu tarafından yöneltilen suçlamalara karşı itirazda bulunduğu bildirilmişti. Şimdi ise bu hukuki süreç iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi bir gölge düşürüyor.

Downing Street'teki gizemli toplantı: Masada ne vardı?

Bloomberg tarafından paylaşılan çarpıcı bilgilere göre, sadece birkaç hafta önce "Manchester Citykulübü başkanı Khaldoon Al-Mubarak Londra'yı ziyaret ederek Büyük Britanya hükümetinin merkezi olan Downing Street'te ağırlandı.

  • Müzakere katılımcıları: Khaldoon Al-Mubarak, Büyük Britanya İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile kapalı kapılar ardında bir araya geldi.

  • Amaç ve baskı: Toplantıda, Emirlikler'in Britanya altyapısına ve iş dünyasına yönlendirdiği mevcut ve gelecekteki devasa yatırım paketleri ele alındı.

  • Temel şart: Kaynaklar, görüşmeler sırasında "Manchester Citydavasının ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirtiyor. Eğer hukuki süreç kulüp için ağır yaptırımlarla (puan silme veya küme düşürülme) sonuçlanırsa, Emirlikler Büyük Britanya'ya yönelik milyarlarca sterlinlik yatırım akışını durdurabilir.

Kulübün arkasında kim var?

Bu olayın bu denli siyasi bir boyut kazanması tesadüf değil:

  • Manchester City, Abu Dabi yönetici ailesinin bir üyesi ve BAE Başkan Yardımcısı olan Şeyh Mansur tarafından kontrol edilen özel bir yatırım şirketine aittir.

  • Bu nedenle kulübün itibarı ve finansal geleceği, Emirlikler'in siyasi elitleri için ulusal bir çıkar ve prestij meselesi olarak görülüyor.

Günümüzde her iki ülke hükümeti de basit bir spor kural ihlali olarak başlayan soruşturmanın diplomatik ve finansal bir krize dönüşmesinden dolayı açıkça rahatsız ve endişeli.

Manchester CityBirleşik Arap EmirlikleriDowning StreetKhaldoon Al-MubarakPremier League
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City Başkanının İngiliz Bakanla Görüştüğü Ortaya ÇıktıManchester City Başkanının İngiliz Bakanla Görüştüğü Ortaya ÇıktıDün 23:19Manchester City Başkanı Mareska hakkında önemli açıklama yaptıManchester City Başkanı Mareska hakkında önemli açıklama yaptı30 Haziran 12:28Abdukodir Husanov'u Manchester City'ye getiren temel faktör belli olduAbdukodir Husanov'u Manchester City'ye getiren temel faktör belli oldu26 Eylül 16:01Asya Oyunları: Kırgızistan Tayland'a mağlup oldu, Japonya ve İran'dan güvenli başlangıçAsya Oyunları: Kırgızistan Tayland'a mağlup oldu, Japonya ve İran'dan güvenli başlangıç16 Eylül 23:01Husanov penaltıyı kaçırdı: City, Hong Kong'da Inter'e kaybettiHusanov penaltıyı kaçırdı: City, Hong Kong'da Inter'e kaybetti1 Ağustos 19:52Fulham Madrid'den yeni bir yıldız getirdi: Manuel Ángel neden Londra'yı seçti?Fulham Madrid'den yeni bir yıldız getirdi: Manuel Ángel neden Londra'yı seçti?2 Eylül 08:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı