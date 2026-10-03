Cezayir'de çocuk kaçırma ve kasten kundaklama için idam cezası getirilebilir

Cezayir parlamentosunun alt kanadı, ağır suçlara yönelik cezaları artıran Ceza Kanunu değişikliklerini onayladı. Yeni kurallar, kasten kundaklama ve çocuk kaçırma gibi suçlar için idam cezasını öngörüyor.

Yasa tasarısı, ülkede Ağustos ayı sonunda meydana gelen büyük orman yangınlarının ardından hazırlandı. Resmi verilere göre, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Cezayir'in doğu bölgelerindeki yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Yeni değişikliklere göre, orman ve tarlaları kasten ateşe vermenin yanı sıra, belirli ağır suçlar kapsamında kamu veya özel mülke kasten zarar verme durumlarında da en ağır ceza uygulanabilecek.

Ayrıca, yöntemi ne olursa olsun çocuk kaçırma suçu için de idam cezası öngörülüyor. Suçun işkence, cinsel saldırı veya kötü muamele ile birlikte işlenmesi durumunda ceza daha da ağırlaştırılacak.

Yasa tasarısında, bu suçlardan suçlu bulunan kişilere Ceza Kanunu'nda öngörülen hafifletici nedenlerin uygulanmaması da kararlaştırıldı.

Ancak değişiklikler henüz nihai olarak yürürlüğe girmedi. Belgenin önce parlamentonun üst kanadı olan Millet Konseyi tarafından üçte iki değil, dörtte üç çoğunlukla onaylanması, ardından cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.

Bilgi notu olarak; Cezayir'de idam cezası mevzuatta korunmasına rağmen, ülkede 1993 yılından bu yana infaz gerçekleştirilmemiştir.