Tokyo'da Özbekistanlı kurye, reşit olmayan bir kıza cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir Özbekistan vatandaşı, reşit olmayan bir kıza yönelik uygunsuz cinsel içerikli eylemlerde bulunduğu şüphesiyle tutuklandı. Bu durum, Jiji Press dahil olmak üzere Japon medya kuruluşları tarafından bildirildi.

45 yaşındaki şahsın Tokyo'nun Shinagawa bölgesinde ikamet ettiği belirtildi. Olay, 5 Temmuz'da şehrin Setagaya bölgesindeki bir konutta meydana geldi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Polis verilerine göre şüpheli, yemek teslimatı yapmak üzere eve gitti. O sırada evde reşit olmayan kız çocuğu yalnızdı.

Soruşturma dosyasına göre kurye, kıza karşı uygunsuz fiziksel eylemlerde bulundu. Olayın ardından kız çocuğu derhal polise haber verdi.

Japon polisi şüpheliyi Eylül ayında gözaltına aldı.

Şüpheli suçlamayı kabul etti

Jiji Press'in haberine göre polis, gözaltına alınan şahsın suçlamaları kabul ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bazı Japon yayın organları ise şüphelinin teslimat hizmetine kayıt olurken başka bir şahsa ait ismi kullandığını bildirdi. Bu bilgi soruşturma kapsamında inceleniyor.

Polise kız çocuğu haber verdi

Bu davadaki dikkat çekici noktalardan biri, olayın ardından mağdur kızın polise bizzat kendisinin haber vermiş olmasıdır.

Japon polisi şu anda olayın tüm detaylarını netleştirmek ve şüphelinin eylemlerine hukuki bir değerlendirme getirmek için soruşturma yürütüyor.

Ayrıca, şüphelinin suçu mahkeme tarafından kesinleşene kadar hukuki açıdan masum sayılacağı yönündeki genel hukuk ilkesi geçerliliğini korumaktadır.