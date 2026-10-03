Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yaptığı çağrıda, Rusya tarafından geliştirilen «Rassvet» («Şafak») uydu internet sistemine karşı acil kısıtlamalar getirilmesini talep etti. Zelenski, Financial Times'a verdiği röportajda bu konuyu Beyaz Saray düzeyinde defalarca gündeme getirdiğini açıkladı.

Kiev, bu projeyi sadece teknolojik bir girişim olarak değil, cephe hattındaki iletişim dengesini tamamen değiştirebilecek ciddi bir stratejik tehdit olarak değerlendiriyor.

New York'taki görüşme ve Çin faktörü

Zelenski'ye göre Rusya, alternatif uydu sistemi oluşturma konusunda yalnız değil:

Pekin'in katılımı: Projenin geliştirilmesine Çinli şirketler de aktif olarak dahil oldu.

Trump'tan talep: Zelenski, yakın zamanda New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede Donald Trump'tan, söz konusu proje ile bağlantılı olan hem Rus hem de Çinli şirketlere karşı geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanmasını defalarca istedi.

«Küçük felaket»: Ukraynalı uzmanlar neden endişeli?

Ukrayna'da askeri iletişim ve teknoloji uzmanı ve danışman Sergey «Flesh» Beskrestnov, bu projeyi hafife almanın büyük bir hata olduğunu vurguladı:

Yüksek hız: Ona göre Rusya, tek bir fırlatışla yörüngeye aynı anda onlarca uydu gönderme kapasitesine sahip.

Cephedeki tehdit: Eğer Rusya'nın küresel alçak yörünge internet ağı tam kapasiteyle çalışmaya başlarsa, bu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için cephede bir «küçük felakete» dönüşebilir; çünkü rakip, bağımsız ve istikrarlı yüksek hızlı bir iletişim ağına sahip olacaktır.

Bu nedenle Kiev, Rusya'nın uzaydaki bu planlarını henüz tam olarak şekillenmeden uluslararası yaptırımlar yoluyla boğmaya çalışıyor.