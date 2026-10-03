Dubai-Tel Aviv uçuşunda pilota saldırı

·2·Dünya
Dubai-Tel Aviv uçuşunda pilota saldırı

30 Eylül 2026 tarihinde Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai havayollarına ait FZ1073 sefer sayılı uçuşta ciddi bir olay yaşandı. Hint asıllı pilot Smith Machchar, meslektaşı tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Uçakta 174 yolcu bulunuyordu. Reuters'in haberine göre konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, uçuş sırasında yardımcı pilot kokpitte Machchar'a saldırdı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, saldırıda uçaklardaki acil durum ekipmanları arasında bulunan baltanın kullanıldığını belirtti.

Olay sırasında uçak, yaklaşık 10 bin metre irtifadan kısa sürede 5 bin metre civarına kadar ani bir düşüş yaşadı. Yaralanan kaptan pilot kokpit kapısını açmayı başardı. Ardından yolcular ve mürettebat, saldırgan pilotu etkisiz hale getirmeye yardımcı oldu.

Uçakta bulunan diğer pilotlar kontrolü devralarak uçağı Suudi Arabistan'ın Tabuk şehrindeki havalimanına güvenli bir şekilde indirdi. Olay sırasında hava aracı önce genel acil durum sinyali olan 7700'ü, ardından yasa dışı müdahale veya kaçırma girişimini ifade eden 7500 kodunu gönderdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Smith Machchar'ın eylemlerini övgüyle karşılayarak onu kahraman ilan etti. Netanyahu, pilotun yaralı olmasına rağmen yolcuların ve mürettebatın hayatını kurtarmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

Olayın nedenleri ve olası amacı hakkında soruşturma devam ediyor. Flydubai şirketi de olayın tüm detaylarının incelendiğini bildirdi.

FlydubaiSmith MachcharFZ1073Binyamin NetanyahuHavacılık
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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