Kenya'da hacıları taşıyan minibüs kaza yaptı

·8·Dünya
Kenya'da hacıları taşıyan minibüs kaza yaptı

Kenya'da meydana gelen çok araçlı ağır trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti. Kurbanların çoğunun ibadet etmek için kutsal bir mekana giden Katolik hacılar olduğu belirtildi.

Trajedi, 3 Ekim'de Mombasa şehrine giden otoyolun Salama bölgesinde meydana geldi. Yerel polisin verdiği bilgiye göre, bir kamyon sürücüsü önündeki başka bir kamyonu sollamaya çalıştı. Ancak manevrayı tamamlayamayınca birden fazla araçla çarpışma yaşandı.

Kenya'da hacıları taşıyan minibüs kaza yaptı

Çarpışmaya hacıları taşıyan bir minibüs de karıştı. Minibüs sürücüsü ve 16 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun kadın olduğu bildirildi.

Mombasa Katolik Başpiskoposu Martin Kivuva, hacıların Nairobi'nin batısındaki Nakuru bölgesinde bulunan bir ibadethaneye gitmekte olduklarını söyledi.

Başpiskopos, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ölenler ve aileleri için dua etme çağrısında bulundu.

AP'nin verilerine göre, trafik kazaları Afrika'daki ciddi sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Bu tür trajedilere araçların teknik durumu, aşırı hız ve yolların bozuk olması gibi faktörler neden olabiliyor.

KenyaTrafik KazasıSalamaMombasaKaza
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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