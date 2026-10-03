Anatoliy Kaşpirovskiy hayatını kaybetti: Ünlü tele-psikoterapist 87 yaşında vefat etti

Sovyet ve Rus televizyonlarının 1990'lı yıllardaki en ünlü psikoterapistlerinden biri olan Anatoliy Kaşpirovskiy hayatını kaybetti. Kaşpirovskiy, 3 Ekim sabahı hastanede yaşamını yitirdi.

87 yaşında olan ve 88 yaşına girmeye hazırlanan Kaşpirovskiy'nin vefatını, psikoterapistin resmi temsilcisi Sergey Rudih, TASS ajansına doğruladı.

Vefat saati açıklandı

Sergey Rudih'in TASS'a verdiği bilgiye göre, Anatoliy Kaşpirovskiy 3 Ekim günü saat Moskova saatiyle 06:45'te hastanede hayatını kaybetti.

Daha sonra ünlü televizyon sunucusu Andrey Malahov da kendi Telegram kanalında Kaşpirovskiy'nin vefatını doğruladı. Malahov, merhumun yakınlarına ve hayranlarına başsağlığı diledi.

Ölüm nedeni ne?

Başlangıçta bazı medya organlarında Kaşpirovskiy'nin ölüm nedeninin akut kalp yetmezliği olduğu yönünde haberler yayıldı.

Ancak psikoterapistin direktörü Sergey Rudih'in TASS'a verdiği bilgiye göre, tansiyonu aniden düştü, ardından ambulans çağrıldı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalbi durdu.

Rudih'in belirttiğine göre, kalp durmasının kesin nedeni henüz belirlenmedi. Bu nedenle ölüm nedenini kesin olarak 'akut kalp yetmezliği' şeklinde nitelendirmek için henüz bir temel bulunmuyor.

Temsilcisi Sergey Rudih TASS'a verdiği demeçte, 'Anatoliy Kaşpirovskiy bugün saat 06:45'te hastanede vefat etti' dedi.

Neyle ünlüydü?

Anatoliy Kaşpirovskiy, eski Sovyetler Birliği ve Rusya'da televizyondaki psikoterapötik seanslarıyla geniş çapta tanınıyordu. Ekrandaki performansları özellikle 1980'lerin sonu ve 1990'larda büyük kitlelere ulaştı.

Kaşpirovskiy medyada psikoterapist olarak bilinse de, kamuoyunda faaliyetlerine yönelik yaklaşımlar oldukça farklıydı.

Son yıllarda da halkın karşısına çıkan

Kaşpirovskiy, ilerlemiş yaşına rağmen halka açık etkinliklere katılmaya devam ediyordu.

Örneğin, 15 Kasım 2024 tarihinde St. Petersburg'daki Şelgunov Kültür Evi'nde bir etkinlik düzenlediğine dair bilgiler mevcut.

Böylece, 1990'lı yılların televizyon dünyasının en çok tartışılan isimlerinden biri olan Anatoliy Kaşpirovskiy 87 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı ve televizyon kariyeri on yıllar boyunca kamuoyunun geniş ilgisini çekmişti.