«Keşke dişlerim olsaydı»: Bir kadının sözü Sonnet Ehlers'i sıra dışı bir icat yapmaya teşvik etti

·4·Dünya
«Keşke dişlerim olsaydı»: Bir kadının sözü Sonnet Ehlers'i sıra dışı bir icat yapmaya teşvik etti

Güney Afrikalı doktor Sonnet Ehlers, bir kadının söylediği sözlerden etkilenerek cinsel şiddete karşı korunmayı amaçlayan sıra dışı bir cihaz geliştirdi. Rape-aXe adlı cihaz kadınlar için tasarlanmış olup, iç kısmında saldırganı yakalamaya yarayan küçük kancalar bulunmaktadır.

Ehlers, 20 yaşındayken tıp araştırmacısı olarak çalıştığı sırada tecavüze uğramış bir kadına yardım ettiğini belirtiyor. Mağdur ona «Keşke orada dişlerim olsaydı» demiş. Bu söz Ehlers'in aklına kazınmış ve gelecekte benzer durumdaki kadınlara yardım edecek bir araç yaratmaya söz vermiş.

Yaklaşık 40 yıl sonra Ehlers, Rape-aXe cihazını yarattı. Cihazı geliştirmek ve projeyi başlatmak için evini ve arabasını sattığını söyledi.

Cihaz, kadınlar için özel bir korunma aracı olup tampon gibi vücut içine yerleştirilir. İç kısmındaki kancaların, zorla cinsel ilişki girişimi sırasında saldırganın cinsel organına takılması hedeflenmiştir. Ehlers, bunun saldırganı şiddetli acı nedeniyle durduracağını, mağdura kaçması için zaman kazandıracağını ve daha sonra tıbbi bir kurumda saldırganın tespit edilmesine yardımcı olacağını vurguluyor.

Ehlers, cihazın cilde zarar vermediğini belirtti. Tanımına göre, cihaz takıldıktan sonra sadece bir tıp uzmanı tarafından çıkarılması gerekiyordu. Bu sayede kolluk kuvvetlerinin saldırganı tespit etmesi ve yakalaması hedefleniyordu.

Bir kadın elinde köpekbalığı çenesinin şeffaf ve dişli kalıplarını tutuyor.

Ancak Rape-aXe yaratıldıktan sonra sert tartışmalara yol açtı. Eleştirmenler, cihazın saldırganı daha da agresif hale getirebileceğini, mağduru ek risk altına sokabileceğini veya kadınlarda yanlış bir güvenlik algısı yaratabileceğini savundu. Bazıları bunu «orta çağ zihniyeti» olarak nitelendirdi.

Ehlers ise eleştirilere cevaben: «Orta çağ zihniyetindeki bir davranış, orta çağ zihniyetindeki bir sonucu hak eder» fikrini savundu.

Laboratuvardaki bir kadın şeffaf plastik bir silindirin içinden bakıyor.
Sonnet EhlersRape-aXeCinsel Şiddetten KorunmaSavunma Aracıİnovasyon
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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