«Manchester City» eski kalecisi Joe Hart, takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın ilk sonuçlarından memnun. Ona göre, Pep Guardiola'dan sonra takımı yönetmek kolay değil ancak İtalyan uzman işe iyi bir başlangıç yaptı. Hart, Maresca yönetimindeki değişimleri ilgiyle izlediğini belirtti.

«Guardiola'nın yerini doldurmak kolay değil»

Joe Hart «Manchester City» basın servisine verdiği röportajda, Enzo Maresca'nın takımdaki ilk dönemi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Eski kaleci, Pep Guardiola'nın kulüple elde ettiği başarıları özellikle vurguladı. İspanyol teknik direktörden sonra takımı devralmanın ve seviyesini korumanın her uzman için ciddi bir sınav olduğunu belirtti.

Buna rağmen Hart, Maresca'nın ilk çalışmalarını olumlu değerlendirdi.