«Guardiola'nın yerini doldurmak kolay değil»: Joe Hart, Maresca hakkında konuştu
«Manchester City» eski kalecisi Joe Hart, takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın ilk sonuçlarından memnun. Ona göre, Pep Guardiola'dan sonra takımı yönetmek kolay değil ancak İtalyan uzman işe iyi bir başlangıç yaptı. Hart, Maresca yönetimindeki değişimleri ilgiyle izlediğini belirtti.
«Guardiola'nın yerini doldurmak kolay değil»
Joe Hart «Manchester City» basın servisine verdiği röportajda, Enzo Maresca'nın takımdaki ilk dönemi hakkında görüşlerini dile getirdi.
Eski kaleci, Pep Guardiola'nın kulüple elde ettiği başarıları özellikle vurguladı. İspanyol teknik direktörden sonra takımı devralmanın ve seviyesini korumanın her uzman için ciddi bir sınav olduğunu belirtti.
Buna rağmen Hart, Maresca'nın ilk çalışmalarını olumlu değerlendirdi.
«Guardiola'nın yerini doldurmak kolay değil. Pep, Manchester City ile kazanılabilecek tüm kupaları kazandı. Ancak on haftanın geride kaldığı şu günlerde söyleyebilirim ki, Maresca işe iyi başladı. Takımın onun yönetimindeki başlangıcını beğeniyorum.
Enzo çok önemli bir şeyi yeniden inşa etmek üzerinde çalışıyor. Neler yapabileceğini ilgiyle izliyorum», — dedi Joe Hart.
«Manchester City» Premier League'de üçüncü sırada
İngiltere Premier League'de oynanan 10 haftanın ardından Manchester City 21 puana sahip. Manchester ekibi puan durumunda üçüncü sırada yer alıyor.
Takım, lider Arsenal'in altı puan gerisinde bulunuyor. Bu da şampiyonluk yarışında henüz büyük bir mücadelenin beklendiği anlamına geliyor.
Hart'ın görüşleri Maresca'nın kariyerine verilen olumlu bir değerlendirme olsa da, yeni teknik direktörün gerçek potansiyeli sezon boyunca alınacak sonuçlar, takımın oyun kalitesi ve kupalar için verilen mücadeledeki performansı ile daha net ortaya çıkacaktır.
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