iPhone akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi. Standart modellerin yanı sıra, Pro ve Pro Max sürümleri de farklı depolama kapasiteleriyle sunuluyor. iPhone 17 serisinde eSIM + eSIM ve SIM + eSIM seçenekleri mevcuttur. Bu cihazların her iki konfigürasyonunda da 2 adet IMEI kayıtlıdır.

iPhone 15 ve 16 modelleri:

• iPhone 15, 128 GB — 659$

• iPhone 16, 128 GB — 849$

iPhone 16 Pro modelleri:

• 128 GB depolama — 1099$

• 256 GB depolama — 1199$

• 512 GB depolama — 1299$

iPhone 16 Pro Max modelleri:

• 256 GB depolama — 1299$

• 512 GB depolama — 1399$

eSIM + eSIM sürümleri (2 adet IMEI kayıtlı)

iPhone 17:

• 256 GB — 949$

iPhone 17 Air:

• 256 GB, Blue — 939$

• 256 GB, Black — 939$

• 256 GB, Gold — 939$

• 256 GB, White — 939$