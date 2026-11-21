iPhone 17 Pro ve Pro Max için yeni fiyatlar
iPhone akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi. Standart modellerin yanı sıra, Pro ve Pro Max sürümleri de farklı depolama kapasiteleriyle sunuluyor. iPhone 17 serisinde eSIM + eSIM ve SIM + eSIM seçenekleri mevcuttur. Bu cihazların her iki konfigürasyonunda da 2 adet IMEI kayıtlıdır.
iPhone 15 ve 16 modelleri:
• iPhone 15, 128 GB — 659$
• iPhone 16, 128 GB — 849$
iPhone 16 Pro modelleri:
• 128 GB depolama — 1099$
• 256 GB depolama — 1199$
• 512 GB depolama — 1299$
iPhone 16 Pro Max modelleri:
• 256 GB depolama — 1299$
• 512 GB depolama — 1399$
eSIM + eSIM sürümleri (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17:
• 256 GB — 949$
iPhone 17 Air:
• 256 GB, Blue — 939$
• 256 GB, Black — 939$
• 256 GB, Gold — 939$
• 256 GB, White — 939$
iPhone 17 Pro:
• 256 GB, Orange — 1279$ (Mega İndirim)
• 256 GB, Deep Blue — 1259$ (indirimli)
• 256 GB, Silver — 1339$
• 512 GB, Blue — 1499$
• 512 GB, Orange — 1299$ (indirimli)
• 512 GB, Silver — 1399$
• 1 TB, Orange — 1649$ (indirimli)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB, Deep Blue — 1369$
• 256 GB, Orange — 1389$
• 256 GB, Silver — 1439$
• 512 GB, Deep Blue — 1549$ (indirimli)
• 512 GB, Orange — 1499$ (indirimli)
• 512 GB, Silver — 1699$
• 1 TB, Orange — 1899$
• 1 TB, Blue — 1849$
• 1 TB, Silver — 1899$
• 2 TB, Blue — 2199$
• 2 TB, Orange — 2199$
• 2 TB, Silver — 2399$
SIM + eSIM sürümleri (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17:
• 256 GB — 949$
iPhone 17 Pro:
• 256 GB, Orange — 1349$
• 256 GB, Deep Blue — 1399$
• 256 GB, Silver — 1429$
• 512 GB, Orange — 1499$
• 512 GB, Silver — 1599$
• 512 GB, Blue — 1629$
• 1 TB, Orange — 1699$ (Mega İndirim)
• 1 TB, Silver — 1879$ (indirimli)
• 1 TB, Blue — 1999$
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB, Deep Blue — 1399$ (indirimli)
• 256 GB, Orange — 1399$
• 256 GB, Silver — 1549$
• 512 GB, Orange — 1649$
• 512 GB, Blue — 1679$ (Mega İndirim)
• 512 GB, Silver — 1729$
• 1 TB, Orange — 2029$
• 1 TB, Blue — 1949$
• 1 TB, Silver — 2099$
• 2 TB, Blue — 2399$
• 2 TB, Orange — 2399$
• 2 TB, Silver — 2499$
Tüm fiyatlar 21 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
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