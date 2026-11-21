Moskova'da düzenlenen ŞİÖ Açık Kupası'nda Özbekistan sambo milli takımı parlak bir sonuç elde etti. Turnuvaya 7 sporcuyla katılan temsilcilerimiz, 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Bu sonuç, Özbek sambocuların 10 ülkenin katıldığı turnuvada genel klasmanda birinci olmasını sağladı.

Altın madalyalar:

−64 kg: Sardor Olimjonov;

−72 kg: Muxlisa Turdiyeva;

−71 kg (savaş sambosu): Sharif Kushayev;

−88 kg (savaş sambosu): Mirzatilla Egamnazarov.

Gümüş madalya:

−98 kg: Shohjahon G‘olibov.

Bronz madalyalar:

−79 kg: Muhammadyusuf Yusufjonov;

−54 kg: Shohida Xonto‘rayeva.

Özbekistan 10 ülke arasında birinci oldu

Özbekistan sambo milli takımı 7 sporcuyla katıldı ve tamamı madalya kazandı. Dört sporcunun şampiyonluğa ulaşması ve diğer üç temsilcinin de madalya ile dönmesi, milli takımın genel klasmanda yüksek bir başarı elde etmesini sağladı.

Böylece Özbek sambocular, ŞİÖ Açık Kupası'na katılan 10 ülke milli takımı arasında birinci sıraya yerleşti.

Turnuvanın ödül törenine Özbekistan spor delegasyonu başkanı ve Özbekistan Spor Akademisi rektörü Ilhom Tursunaliyev ile Özbekistan Sambo Federasyonu başkanı Alisher Alimov katıldı.

Moskova'daki sonuç, Özbekistan sambo milli takımının uluslararası arenadaki başarılı performanslarından biri oldu. 7 sporcunun 7 madalya ile dönmesi ve genel klasmanda birinciliği elde etmesi, delegasyon için turnuvanın başarıyla tamamlandığını gösterdi.