Anthony Joshua, Tyson Fury ile olası bir dövüşte rakibini nakavtla mağlup edeceğinden emin. Eski İngiliz dünya şampiyonu, vatandaşıyla ringdeki karşılaşmayı kazanacağını, hatta maçı sekizinci rauntta bitireceğini söyledi. Ancak Joshua, bunu daha erken yapma ihtimalini de göz ardı etmedi.

«Onu sekizinci rauntta nakavt edeceğim»

İngiliz boksör Anthony Joshua, WBC'nin eski uzun süreli şampiyonu Tyson Fury ile yapacağı olası maç hakkında konuşurken, nakavtla galibiyet alacağına dair güvenini dile getirdi.

Joshua, The Sun gazetesine verdiği röportajda rakibini sekizinci rauntta nakavt edeceğini vurguladı. Nakavt etme yeteneğine güvendiğini ve ringe kazanmak için savaşçı bir ruhla çıkacağını belirtti.