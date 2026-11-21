Joshua, Fury'yi sekizinci rauntta nakavt edeceğine söz verdi
Anthony Joshua, Tyson Fury ile olası bir dövüşte rakibini nakavtla mağlup edeceğinden emin. Eski İngiliz dünya şampiyonu, vatandaşıyla ringdeki karşılaşmayı kazanacağını, hatta maçı sekizinci rauntta bitireceğini söyledi. Ancak Joshua, bunu daha erken yapma ihtimalini de göz ardı etmedi.
«Onu sekizinci rauntta nakavt edeceğim»
İngiliz boksör Anthony Joshua, WBC'nin eski uzun süreli şampiyonu Tyson Fury ile yapacağı olası maç hakkında konuşurken, nakavtla galibiyet alacağına dair güvenini dile getirdi.
Joshua, The Sun gazetesine verdiği röportajda rakibini sekizinci rauntta nakavt edeceğini vurguladı. Nakavt etme yeteneğine güvendiğini ve ringe kazanmak için savaşçı bir ruhla çıkacağını belirtti.
«Ben nakavt uzmanıyım. Onu sekizinci rauntta nakavt edeceğim. Tabii bunu ilk 30 saniyede yapmazsam. Bu, saf rekabet ve zafere odaklanmış bir pitbullun savaşçı ruhudur. Ringe tam da bu hırsla çıkacağız» dedi Anthony Joshua.
Joshua ve Fury maçını 70 bin taraftar izleyebilir
Boks dünyasında büyük ilgi uyandırması beklenen Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki karşılaşmanın 11 Aralık'ta Cardiff'te yapılması planlanıyor.
Maç, İngiltere'nin Cardiff şehrinde 70 bin seyirci kapasiteli Principality Stadyumu'nda düzenlenecek.
Joshua'nın sekizinci rauntta nakavt açıklaması, şimdilik maç öncesi iddialı bir tahmin ve rekabete bir çağrı olarak görülüyor. Ringdeki gerçek sonuç ise boksörlerin hazırlıklarına ve maç sırasındaki taktiklerine bağlı olacak.
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