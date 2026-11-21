Özbekistan Kadın Milli Futbol Takımı, Taşkent'te Rusya'nın 20 yaş altı milli takımıyla iki hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmalar 30 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Rus teknik direktör, Özbek futbolcuları güçlü ve mücadeleci bir rakip olarak nitelendirdi.

Her iki maç da Taşkent'te oynanacak

Rusya Futbol Birliği'nin (RFS) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Rusya U-20 Kadın Milli Takımı, Özbekistanlı futbolculara karşı iki hazırlık maçında yer alacak.

Her iki karşılaşma da Taşkent şehrinde düzenlenecek. Maç takvimi şu şekildedir:

30 Kasım — ilk hazırlık maçı;

2 Aralık — ikinci hazırlık maçı.

Her iki maç da Taşkent saatiyle 15:00'te başlayacak.

Bu maçlar, Özbekistan milli takımı için uluslararası arenada yeteneklerini test etme, futbolcuların maç pratiğini artırma ve takım oyununu geliştirme fırsatı sunuyor.

Rus teknik direktör Özbekistan milli takımını övdü

Rusya U-20 Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Elena Medved, Özbek futbolcularla yapılacak maçlar hakkında görüşlerini paylaşarak rakip takımı yakından tanıdıklarını belirtti.

Medved'e göre, iki takım geçen yıl da karşı karşıya gelmişti. Rus uzman, Özbek futbolcuların fiziksel gücünü, mücadeleci ruhunu ve sahadaki azmini özellikle vurguladı.

«Özbekistan milli takımını iyi tanıyoruz: geçen yıl bu takımla oynamıştık. Bu, güçlü ve mücadeleci bir kadroya sahip bir takım; sahada nasıl savaşılacağını iyi biliyorlar ve rakibe asla rahat nefes aldırmıyorlar. İlginç ve faydalı maçlar beklediğimizi düşünüyorum. Bizim için dişli bir rakibe karşı kendimizi test etmek, fiziksel ve taktiksel hazırlığımızı değerlendirmek ve gerekli maç pratiğini kazanmak adına iyi bir fırsat. Her iki maçın da seyirciler için keyifli geçeceğinden eminim», dedi Elena Medved.

İki takımı heyecanlı maçlar bekliyor

Rus teknik direktörün ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, yaklaşan karşılaşmalar her iki takım için de basit birer kontrol maçından daha fazlasını ifade ediyor.

Özbek futbolcular kendi sahalarında uluslararası bir rakibe karşı deneyim kazanma şansı yakalarken, Rusya milli takımı fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını değerlendirmeyi hedefliyor.

30 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde Taşkent'te oynanacak iki maçta takımların gerçek potansiyelleri sahada görülecek.