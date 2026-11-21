ABD'li bilim insanları, uzun mesafeli yürüyüşlerde daha az yorulmaya ve enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olan özel çoraplar geliştirdi. Bu yenilikçi çoraplar, ayak tabanını parmak köklerinden sıkıca sararak yürüyüş sırasında harcanan gücü azaltmaya hizmet ediyor. Araştırma sonuçları Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences bilimsel dergisinde yayımlandı.

Özel çoraplar, ABD'deki Texas Üniversitesi araştırmacıları tarafından yaratıldı. Normal çoraplardan temel farkı, kumaşına üç yoğun bandın dokunmuş olmasıdır. Bu bantlar, ayak tabanının ön kısmını sağlam bir şekilde tutarak üzerine ağırlık bindiğinde iki yana aşırı genişlemesini önler.

Bilim insanlarının tespitine göre, bu baskı sonucunda yürüyüş sırasında bükülen ayak kemerinin sertliği yüzde 65 oranında artıyor. Aynı zamanda, adım atmanın son aşamasında ayağın doğal hareketliliği korunuyor ve insan yerden rahatça itilerek ileriye doğru hareket edebiliyor.

Yeni çoraplar nasıl test edildi?

Teknolojinin verimliliğini kontrol etmek için araştırmacılar, yaş ortalaması 28 olan 12 sağlıklı gönüllü katılımcıyı dahil etti. Bu kişiler koşu bandında önce mağazadan satın alınan normal çoraplarla, ardından bilim insanlarının geliştirdiği özel çoraplarla beşer dakika yürüdüler.

Deney sırasında uzmanlar, katılımcıların solunum sürecini de gözlemledi. Özellikle solunumda organizmanın aldığı oksijen ve nefes verirken açığa çıkan karbondioksit miktarı ölçüldü. Bu göstergeler yardımıyla yürüyüş sırasında harcanan enerji miktarı değerlendirildi.

Sonuçlar, yeni çorapların kullanımının yürüyüş sürecindeki enerji tüketimini yaklaşık yüzde 2 oranında azalttığını gösterdi. İlk bakışta bu büyük bir fark gibi görünmeyebilir. Ancak araştırma yazarları bu etkiyi iki kilogram ağırlık kaybetmekle kıyasladı. Onlara göre, bu tasarruf özellikle uzun mesafeli yürüyüş yapan insanlar için önemli bir değer taşıyabilir.

Ayak kasları nasıl çalışıyor?

Araştırma sırasında bilim insanları ilginç bir durumu daha tespit etti. Özel çorap giyildiğinde baldır kasları biraz daha fazla güçle çalışıyor, ancak kasılma hızları yavaşlıyor. Sonuç olarak hareket sırasında toplam enerji tüketimi azalıyor.

Uzmanlar bu süreci bisiklette daha yüksek bir vitese geçmeye benzetti. Bunda bisikletçi pedalı çevirmek için daha fazla güç harcar, ancak hareket daha yavaş gerçekleşir. Yeni çoraplarda da kasların çalışma düzeni benzer şekilde değişiyor.

Yeni icadı gelecekte kimler kullanabilir?

Geliştiriciler bu teknoloji için halihazırda patent başvurusunda bulundu. Araştırma yazarları, gelecekte özel çorapların insanlara daha az yorularak daha uzun mesafeleri kat etmelerine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, hareket kabiliyetleri farklı olan kişiler için yürüyüş yapmayı kolaylaştırabileceği de tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, araştırmanın şimdilik sadece 12 katılımcı ile yapıldığını dikkate almak gerekir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar ön niteliktedir. Yeni çorapların gerçek verimliliğini ve farklı insanlar üzerindeki etkisini belirlemek için daha geniş kapsamlı ek testler gereklidir.