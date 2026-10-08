ABD ile Çin arasında yapay zeka, mikroçipler ve yüksek teknoloji alanındaki küresel rekabetin yeni bir zirveye ulaştığı bir dönemde, Orta Asya ülkeleri için jeopolitik ve teknolojik tercih meselesi giderek ciddileşiyor. Özbekistan eski Dışişleri Bakanı Vladimir Norov İspanya'nın saygın uluslararası analiz platformu Atalayar dergisinde yayımlanan makalesinde, bölge ülkelerinin bu mücadeledeki yerini ve stratejik konumunu derinlemesine analiz etti.

Diplomatın temel tezine göre, Washington ve Pekin arasında giderek artan teknolojik kutuplaşma karşısında, Özbekistan dahil Orta Asya ülkeleri için tek bir tarafı seçmek stratejik ve ekonomik açıdan kesinlikle faydalı değildir.

Tam bağımlılıktan korunma: Kapsamlı ortaklık ağı

Vladimir Norov, Özbekistan'ın dış politikada teknolojik ve finansal tekelleşme riskini doğru değerlendirdiğini vurguluyor:

Yatırımların çeşitlendirilmesi: Resmi Taşkent, Çin'in büyük yatırımlarından ve inovatif gelişmelerinden verimli bir şekilde yararlanmanın yanı sıra ABD, Avrupa Birliği, Güney Kore, Japonya, Türkiye ve Körfez monarşileri ile güçlü ortaklık ilişkilerini tutarlı bir şekilde geliştirmektedir;

Bağımlılığın ortadan kaldırılması: Böylesine kapsamlı bir dış politika, ülkenin dijital altyapısının ve ekonomisinin tek bir dış güce veya ortağa aşırı bağımlı hale gelmesini önlemeyi amaçlamaktadır;

Pratik fayda: Bölge için soyut siyasi sloganlar değil, veri merkezleri kurmak, hesaplama kapasitelerini genişletmek ve yerel uzmanlar yetiştirmek gibi somut pratik sonuçlar önceliklidir.

«Dengeli teknolojik diplomasi» formülü

Yazar, Özbekistan'ın ulusal kalkınması için en uygun yol olarak «dengeli ve çok vektörlü teknolojik diplomasi» kavramını öne sürüyor:

Ekonomik gerçekliğin korunması: Taşkent, Çin teknolojileri ucuzluğu ve erişilebilirliği ile Küresel Güney için büyük önem taşıdığından, ÇHC ile ticari-ekonomik ve üretim ilişkilerini istikrarlı bir şekilde sürdürmelidir;

Batı ile ileri iş birliği: Aynı zamanda, en ileri yüksek teknolojiler ve inovasyonlar alanında ABD ve Batılı ülkelerle ilişkileri güçlendirmek gereklidir;

Kritik dijital güvenlik: Ülkenin hayati dijital sistemlerini, kamu yönetimini ve savunma altyapısını tek bir devletin veya yabancı şirketin kontrolüne bırakmamak, egemen güvenliğin temel kriteridir.

Tercih değil, bağımsızlık: Ulusal çıkar her şeyden önce gelir

Eski bakanın makalesinin nihai ve ana sonucu şudur: Bugün Özbekistan'ın önünde «ABD mi, Çin mi?» şeklinde keskin bir «ya o ya bu» tercihi koymak yanlış bir yaklaşımdır.

Taşkent'in temel görevi, jeopolitik ve teknolojik devler arasındaki rekabet alanından kaçmadan, bu mücadeleyi ulusal ekonomi çıkarları doğrultusunda verimli kullanmak ve ülkenin stratejik ve teknolojik bağımsızlığını korumaktır.