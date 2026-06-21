Mikroçip Devrimi: Bilim İnsanları Transistörleri 4 Nanometrenin Altına İndirmenin Yolunu Buldu

·2·Teknoloji
Mikroçip Devrimi: Bilim İnsanları Transistörleri 4 Nanometrenin Altına İndirmenin Yolunu Buldu

Modern elektronik dünyası yeni bir teknolojik eşiğin önünde duruyor. Kore İleri Teknoloji Enstitüsü (KAIST) araştırmacıları, kuantum mekaniksel modelleme yardımıyla transistörlerin minyatürleştirilmesinin temel sınırlarını belirlemeyi başardı. Bu keşif; akıllı telefonların, sunucuların ve yapay zeka sistemlerinin performansının keskin bir şekilde artırılmasına olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Transistörler, mikro devrelerdeki elektrik akımını kontrol eden küçük açma-kapama anahtarlarıdır. Endüstri şu anda 2 nanometrelik teknolojik süreçlere geçişten bahsetse de, transistörlerin gerçek fiziksel boyutları hala 10 nanometrenin üzerinde kalmaya devam ediyor. ixbt.com verilerine göre, boyutları daha da küçültmenin önündeki temel engel kuantum tünelleme etkisiyle ilgilidir.

Kuantum tünelleme etkisi, elektronların klasik fizik yasalarına göre geçilemez olan enerji bariyerlerinden "sızmaya" başladığı bir olaydır. Bu durum, akım sızıntısına ve transistör kontrolünün kaybına yol açar. Sonuç olarak cihaz kararlı çalışmamaya başlar. KAIST bilim insanları, tam olarak bu sorunu gidermek için atom düzeyinde hesaplamalar gerçekleştirdiler.

Kuantum mekaniği ve yeni malzemeler

Profesör Yon-Hun Kim liderliğindeki ekip, MS-DFT (multi-space constrained-search density functional theory) olarak adlandırılan özel bir metodoloji kullandı. Bu yöntem sadece malzemeleri değil, aynı zamanda karmaşık metal-yarı iletken arayüzleri dahil olmak üzere tüm elektronik cihazları modellemeye olanak tanıyor. Araştırmada temel malzeme olarak kalınlığı tek bir atoma eşit olan molibden disülfür (MoS2) seçildi.

Yapılan dijital deneyler, elektron sızıntı oranının sadece kanal malzemesine değil, aynı zamanda metal seçimine ve kontak geometrisine de bağlı olduğunu gösterdi. Bu, minyatürleştirme sınırlarının kesin olarak sabit olmadığını, aksine mühendislik çözümleriyle daha da genişletilebileceğini anlamına geliyor.

Bilim insanlarının sonuçlarına göre, kuantum tünelleme etkisinin transistör çalışmasını bozan kritik uzunluğu 4 nanometrenin altına indirmek mümkün. Bu, mevcut teknolojik beklentilerin çok daha ötesine geçmek demektir. Bu sonuca ulaşmak için farklı özelliklere sahip iki boyutlu malzemelerin kombinasyonu stratejisi öneriliyor.

Geleceğin işlemcileri nasıl olacak?

Bu keşif, gelecekte Apple, NVIDIA veya Intel gibi devlerin üreteceği çiplerin enerji verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyacak. Transistörler ne kadar küçük olursa, tek bir çipe o kadar çok element yerleştirme ve güç tüketimini azaltma imkanı doğar.

Araştırma yazarlarının önerdiği yeni tasarım stratejisi şu avantajları vaat ediyor:

  • Enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması;
  • Hesaplama hızının birkaç kat artırılması;
  • Çip içindeki ısı yayılımının dizginlenmesi;
  • Yapay zeka algoritmaları için ultra güçlü işlemcilerin oluşturulması.

Özetle, KAIST bilim insanlarının çalışması, yarı iletken endüstrisindeki "Moore Yasası"nın henüz geçerliliğini yitirmediğini ve teknolojik gelişim için yeni ufukların mevcut olduğunu kanıtlıyor. Şimdi sıra, bu teorik modelleri gerçek üretim sürecine uygulamaya geldi.

TeknolojiTransistörMikroçiplerKAISTKuantum Fiziği
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung yeni nesil canavarı Galaxy M47 5G akıllı telefonu duyurduSamsung yeni nesil canavarı Galaxy M47 5G akıllı telefonu duyurduBugün, 13:57AMD Grafikli Dizüstü Bilgisayarlardaki Yedi Yıllık Sorun Claude Code ile ÇözüldüAMD Grafikli Dizüstü Bilgisayarlardaki Yedi Yıllık Sorun Claude Code ile ÇözüldüBugün, 13:27HMD yeni Luma2 akıllı telefonu tanıtır: 6000 mAh batarya ve yapay zekaHMD yeni Luma2 akıllı telefonu tanıtır: 6000 mAh batarya ve yapay zekaBugün, 12:59Xiaomi 18 Eylül'de Tanıtılacak: 200 MP Kamera ve Apple Tarzı TasarımXiaomi 18 Eylül'de Tanıtılacak: 200 MP Kamera ve Apple Tarzı TasarımBugün, 12:28Uzay Keşfinde Yeni Bir Dönem: Nancy Grace Roman Teleskobu Fırlatma Alanına VardıUzay Keşfinde Yeni Bir Dönem: Nancy Grace Roman Teleskobu Fırlatma Alanına VardıBugün, 11:23SpaceX Uzayı Fethetmeye Hazır: Gigabay Kompleksi İnşası TamamlanıyorSpaceX Uzayı Fethetmeye Hazır: Gigabay Kompleksi İnşası TamamlanıyorBugün, 10:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı