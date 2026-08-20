Samsung yarı iletken fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelişmiş teknoloji süreçlerine dayalı mikroçiplerin sözleşmeli üretim fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırdı. Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yeni fiyatlar bu yılın temmuz ayından itibaren uygulanmaya başladı ve bu durum küresel yarı iletken pazarında ciddi değişiklikler yaşandığını gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

En yüksek fiyat artışının 4 nanometrelik (SF4) ve 5 nanometrelik gelişmiş teknoloji süreçlerinde gerçekleştiği bildirildi. Bu alanlardaki hizmetler, ABD ve Çin'den gelen müşteriler için yüzde 10-15 oranında pahalandı. Ayrıca daha eski kabul edilen 8 nanometrelik düğümün fiyatının da yaklaşık yüzde 10 arttığı belirtildi.

Pazar talebi ve rekabet ortamı

Fiyatlardaki keskin artışın nedeni, yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bunun yol açtığı küresel patlama oldu. Sektör lideri TSMC 'nin üretim kapasitesinin kısa sürede dolması, müşterileri alternatif seçenekler aramaya zorladı. Bunun sonucunda, yıllardır rekabette zorlanan Samsung ilk kez fiyat politikasını belirleme fırsatı buldu.

Bu durum özellikle Çinli şirketleri zorladı. ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle gelişmiş ekipmanlardan mahrum kalan Çinli işletmelerin alternatif fabrikaları seçme imkânı bulunmuyor; bu nedenle daha pahalı koşulları kabul etmek zorunda kalıyorlar.

Finansal göstergeler ve yeni ortaklar

Analistlerin tahminlerine göre mevcut fiyat seviyesi korunursa, 2022'den beri büyük ölçüde zorunluluk nedeniyle faaliyet gösteren Samsung'un döküm işi 2027'ye kadar kâra geçebilir. Pyeongtaek'teki SF4 tesisinin kapasitesi, Qualcomm siparişleri ve yüksek hızlı HBM belleği için temel kristallerin üretimi sayesinde 2025'in sonundan beri tamamen kullanılıyor.

Yapay zekâya ve yüksek teknolojiye yönelik talebin artması, Samsung için büyük müşterilerin kapısını açtı. Şirket özellikle Tesla, Apple ve Broadcom gibi devlerle sözleşme imzalamayı başardı. Bunun yanı sıra Google ile iş birliğine yönelik görüşmeler de şu anda yoğun şekilde sürüyor.