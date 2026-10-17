Arkadaşlarıyla bronzlaşmaya meraklı kadın cilt kanserinden hayatını kaybetti

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Chelsea Tantum, cilt kanserinin tehlikeli bir türü olan melanomdan hayatını kaybetti. 15 yaşından itibaren arkadaşlarıyla daha fazla bronzlaşmak için rekabet ederek düzenli olarak solaryum hizmetlerinden yararlanıyordu.

Chelsea'ye 28 yaşında melanoma teşhisi konuldu. O zamana kadar hastalık omurga, akciğer, karaciğer ve diğer organlara yayılmıştı. Daha sonra kanser beynine de sıçradı.

Genç kadın, reşit olmadığı dönemlerde solaryum salonlarına gittiğinde kendisinden kimlik belgesi istenmediğini belirtti. İlerleyen yıllarda da bu hizmeti düzenli olarak kullanmaya devam etti.

Hastalığı teşhis edildikten sonra Chelsea, solaryumun tehlikeli sonuçları hakkında kamuoyunu uyarmayı kendine amaç edindi. Reşit olmayanların solaryum salonlarına girişini engellemek için müşterilerden kimlik belgesi talep edilmesi sisteminin getirilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Chelsea, melanoma hastalarını destekleyen Melanoma Focus kuruluşu için 4 bin sterlinden fazla bağış toplanmasına öncülük etti.

30 Eylül 2026'da hayata gözlerini yumdu. Yakınları, Chelsea'nin ağır bir hastalıkla mücadele etmesine rağmen son günlerine kadar başkalarına yardım etmeye ve insanları tehlikeler konusunda uyarmaya çalıştığını vurguladı.