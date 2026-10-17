Neftchi forveti Stipe Perica'nın Cristiano Ronaldo ile fotoğrafına yaptığı esprili yorum

Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne karşı oynanan maçın (1-3) ardından, Fergana'nın Neftchi kulübünün Hırvat forveti Stipe Perica dünya futbol efsanesi Cristiano Ronaldo ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Forvet oyuncusu, fotoğrafın altına yazdığı özgün ve esprili yorumla futbolseverlerin beğenisini kazandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İkimiz toplamda 1000'den fazla gol attık

Hırvat futbolcu, Portekizli golcü ile kendi istatistiklerini kıyaslayarak esprili bir yaklaşımda bulundu:

Ünlü espri alıntısı: Perica, Ronaldo ile olan fotoğrafına İkimiz toplamda 1000'den fazla gol attıknotunu düştü;

İstatistik farkı: Elbette bu rakamların büyük çoğunluğu (900'den fazla gol), kariyeri boyunca rekorları altüst eden Cristiano Ronaldo hissesine düşüyor ancak Perica'nın bu öz ironisi ve samimi yaklaşımı taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Udinese'den Özbekistan'a: Stipe Perica'nın Neftchi'deki üretkenliği

Hırvat forvet, Fergana ekibinde kariyerinin önemli bir dönemini geçiriyor:

Avrupa deneyimi: Zamanında İtalya Serie A temsilcisi Udinese formasıyla üst düzey futbol oynayan Stipe Perica, bugün Özbekistan liginde aktif olarak mücadele ediyor;

Sezon performansı: Edinilen bilgilere göre, tecrübeli lejyoner bu sezon Neftchi formasıyla tüm kulvarlarda toplam 16 gol atarak takımın ana gol silahı ve liderlerinden biri haline geldi.

Uluslararası arenada dünya çapındaki yıldızlarla karşılaşmak ve bu tür sıcak anlar, sadece futbolcular için değil, aynı zamanda Özbek futbolunun uluslararası sahnede tanınması için de parlak bir olay teşkil ediyor.