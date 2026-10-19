Paris'te insanları şırıngayla korkutan bloger hapis cezasına çarptırıldı

·45·Dünya
Paris'te insanları şırıngayla korkutan bloger hapis cezasına çarptırıldı

Fransalı bir TikTok blogeri, Paris sokaklarında insanlara boş şırıngayla iğne yapıyormuş gibi yaparak onları korkuttuğu için altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Sosyal medyada yayılan videoları kamuoyunda büyük tepki topladı.

Amin Mojito takma adıyla tanınan ve asıl adı Ilan M. olan bloger, Paris sokaklarında rastgele yoldan geçenlere şırınga batırmaya çalışıyormuş gibi yaptığı anları kaydedip internette paylaştıktan sonra ün kazandı. Bu olaylar, insanların şırınga yoluyla saldırıya uğrama korkusunun arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Blogere 'iş göremezliğe yol açmayan, silah olarak kullanılan bir nesneyle şiddet uygulama' suçlaması yöneltildi. Buna rağmen eylemlerini savunmaya çalışarak kimseye zarar verme amacı gütmediğini iddia etti. Bu tür şakaları İspanya ve Portekiz gibi ülkelerdeki internet videolarında gördüğünü ve kendini tanıtmak için tekrarladığını belirtti.

Ancak savcılık yetkilileri, bu 'şakaların' bazı mağdurlar üzerinde ciddi psikolojik etkiler bıraktığını açıkladı. Hatta bazı insanlar ruh sağlıklarını kontrol ettirmek için hastaneye yatmak zorunda kaldı.

«Başkalarını değil, kendimi düşündüm»

Ilan M. mahkeme sürecinde yaptıklarından pişman olduğunu ifade etti. İnternette gördüğü videolara özendiğini kabul ederek, bu eylemlerin başkaları üzerinde ne kadar ağır etkiler bırakabileceğini düşünmediğini söyledi.

«İnternette, İspanya ve Portekiz'de gördüklerime özenerek bu tür şakalar yapma gibi çok kötü bir fikre kapıldım. Bunun insanlara zarar verebileceğini düşünmedim. Hatam buydu; başkalarını düşünmedim, sadece kendimi düşündüm» dedi Ilan M. mahkemede.

Savcılık, blogerin eylemleri sırasında kimseye gerçek bir iğne yapılmadığını doğruladı. 27 yaşındaki adam şırınganın koruyucu kapağını çıkarmamıştı. Ancak iddia makamına göre, bu eylemleri kasten veya sonuçlarını anlamadan yapmış olması fark etmeksizin, yabancılara yönelik saldırıları teşvik eden bir korku ortamı yarattı.

Bu şakalardan mağdur olan birçok kişi psikolojik travma yaşadı. İçlerinden biri, virüs kaptığını düşündüğü anlardaki halini 'kabus'a benzetti.

Mahkeme, blogerin eylemlerini ciddi olarak değerlendirdi

Amin Mojito'nun avukatı mahkemeden müvekkili için hafifletici nedenler talep etti. Ancak hakim, blogerin davranışlarının toplumdaki korku ortamını körüklediği sonucuna vardı. İlginç olan ise, eylemleriyle ilgili polise yapılan resmi şikayet sayısının çok az olmasıydı.

Mahkeme kararına göre Ilan M. 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sürenin altı ayı fiilen hapiste geçirilecek, geri kalan altı ayı ise ertelendi.

Bu olay, sosyal medyada daha fazla ilgi çekmek amacıyla yapılan şakaların da ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Özellikle insanların hayatına ve güvenliğine tehdit oluşturuyormuş gibi görünen eylemler, sadece eğlence amaçlı video olarak kabul edilmeyebilir.

ParisAmin MojitoİspanyaPortekizTikTok
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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