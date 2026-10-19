Dünyaya gelir gelmez "dinlenme" modunu açıp interneti fetheden minik (video)

Sosyal medyada yeni doğan bebeklerin ilk saniyeleri genellikle ağlama, çığlık ve doktorların hızlı müdahaleleriyle ilişkilendirilir. Ancak Mısır'da kaydedilen ve kısa sürede milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanan bir video bambaşka bir manzara sundu.

Doğumunun üzerinden sadece birkaç dakika geçmiş olmasına rağmen, dünya dertlerine tamamen kayıtsız, son derece tasasız ve "dinlenme" modunda yatan minik bebek internetin yeni kahramanı oldu.

«Eller başın altında»: Dinlenmenin en üst seviyesi

Hastanede çekilen görüntülerde, yeni misafirin bu ilginç hali insanları hayrete düşürüyor:

Benzersiz bir poz: Bebek alışıldığı gibi ağlayarak veya huzursuz olarak değil, tıpkı deniz kenarında tatil yapan bir insan gibi iki elini başının arkasına koymuş, huzur içinde uyuyor;

Müdahalelere aldırmıyor: Doktor veya sağlık görevlisi stetoskopla kalp atışını kontrol ederken, ona dokunurken ve gerekli tıbbi işlemleri yaparken bile bebek gözlerini açmak istemiyor; yüzünde sonsuz bir huzur ve sakin bir gülümseme var;

Derin uyku: Bebeğin ayakları ve göbek bağı henüz yeni işlem görmüş olmasına rağmen, o kendi "konfor alanını" bozmadan tatlı uykusuna devam ediyor.

İnternet kullanıcılarından eğlenceli ve imrenilecek yorumlar

Video hızla yayıldı ve altına binlerce eğlenceli yorum yapıldı:

«Hayatı çözmüş»: Pek çok yorumcu «Bu bebek doğar doğmaz hayatın tüm felsefesini kavramış gibi», «Ben de hayatta bu bebek kadar tasasız ve huzurlu olmayı isterdim» diye şakalaştı;

«Şimdiden yorulmuş»: Bir diğer kullanıcı grubu ise «Doğar doğmaz ömürlük tatil modunu açmış», «En zor aşama olan dünyaya gelmeyi başardım, artık rahatça uyuyabilirim der gibi yatıyor» diye yorum bıraktı.

Bu minik insanın doğal ve masum "rahatlama" hali, günlük dertlerden ve stresten yorulan internet kullanıcıları için gerçek bir pozitiflik ve gülümseme kaynağı oldu.