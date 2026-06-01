İnterneti fetheden beyaz aslan — Luna herkesi hayran bıraktı

·1.1K·Dünya
İnterneti fetheden beyaz aslan — Luna herkesi hayran bıraktı

Güney Kore'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Luna adlı beyaz aslan, son günlerde sosyal medyanın en popüler hayvanlarından biri haline geldi. Eşsiz görünümü, özellikle mavi-gri gözleri, uzun kirpikleri ve son derece zarif duruşu milyonlarca kullanıcının dikkatini çekiyor.

Luna'nın fotoğraf ve videoları kısa sürede internette yayılarak çeşitli platformlarda büyük tartışmalara yol açtı. Birçok kişi onu Disney çizgi film karakterlerine benzeterek "masaldan fırlamış aslan" olarak adlandırıyor.

Bazı kullanıcılar ise sıra dışı görünümünü görünce bu görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu düşündü. Ancak uzmanlar ve hayvanat bahçesi yetkilileri, Luna'nın gerçek bir hayvan olduğunu doğrulayarak nadir genetik özellikleriyle öne çıktığını vurguluyor.

Luna şu anda sadece hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin değil, tüm dünyadaki internet kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi. Her yeni videosu ve fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada trend olmaya devam ediyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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