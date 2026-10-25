İskoçya'da sıra dışı olay: Uyuşturucu madde tüketen köpek dağdan kurtarıldı

İskoçya'daki Ben Nevis dağına tırmanan Tokio adlı labrador cinsi köpek aniden fenalaştı. Büyük Britanya'nın en yüksek dağında meydana gelen bu olay, köpeği kurtarmak için özel bir ekibin çağrılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, sahibi Christina ve ailesiyle birlikte dağa tırmanan Tokio'nun arka ayakları güçsüzleşti ve hareket etmekte zorlandı. Hatta köpek bilincini kaybetmeye başladı. Sahibi, yaklaşık 24 kilogram ağırlığındaki hayvanı kucağında aşağı indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine Lochaber Dağ Kurtarma Ekibi yardıma geldi. Uzmanlar, Tokio'yu özel bir sedyeye yerleştirerek dağdan güvenli bir şekilde indirdiler.

Veteriner muayenesi sonucunda köpeğin durumunun uyuşturucu madde zehirlenmesiyle ilgili olabileceği belirlendi. Tahminlere göre Tokio, yürüyüş sırasında yerde duran esrarı yanlışlıkla yedi. Bu madde sinir sistemini etkileyerek hareket sorunlarına yol açtı.

Neyse ki köpeğin durumu düzeldi ve tamamen iyileşti. Olay, yürüyüş sırasında evcil hayvanları gözetimsiz bırakmamanın ve bilmedikleri şeyleri yemelerine izin vermemenin önemini bir kez daha hatırlattı.