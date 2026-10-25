Filipinli bilim insanları dünyanın en küçük kurbağalarından birini keşfetti

Filipinli bilim insanları, dünyanın en küçük kurbağaları arasında yer alan yeni bir tür keşfetti. Kansas Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütülen araştırma sırasında, bu minik canlı Sibuyan Adası'ndaki Guiting-Guiting Tabiat Parkı'nda bulundu.

Araştırmacılar, kurbağanın boyutunun yaklaşık bir microSD hafıza kartı kadar olduğunu belirtiyor. Olağanüstü küçüklüğü bilim insanlarının dikkatini çekmiş olup, bu durum doğadaki evrimsel adaptasyon süreçlerini incelemek açısından büyük önem taşımaktadır.

Uzmanlar bu değişimi "minyatürleşme" olarak adlandırıyor. Bu süreçte bazı hayvan türleri evrim boyunca küçülerek belirli yaşam ortamlarına uyum sağlarlar. Örneğin, orman tabanındaki dar alanlarda yaşayan bazı canlılar oldukça küçük vücut boyutlarına sahip olabilirler.

Bu keşif, Filipinler'in Sibuyan Adası'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece bu bölgeye özgü birçok endemik türe ev sahipliği yapan ada, bazen "Asya'nın Galapagos Adaları" olarak da adlandırılır.

Bilim insanlarına göre, bu bölgede henüz bilim dünyası tarafından bilinmeyen başka türlerin de bulunması muhtemeldir. Bu nedenle, nadir hayvanların yaşadığı doğal alanları korumak ve onları bilimsel olarak incelemek büyük önem taşımaktadır.