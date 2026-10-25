ABD'de ördek şeklindeki domates yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir çiftin bahçesinde yetişen ördek şeklindeki domates, yıllar sonra internet kullanıcılarının dikkatini yeniden üzerine çekti. Sıra dışı görünüme sahip sebze 2015 yılında bulunmuş olmasına rağmen, fotoğrafı hala insanları şaşırtmaya devam ediyor.

Olayın kahramanları, Mount Morris kasabasında yaşayan Marie ve Bob Davidek çifti. 2015 yılının Eylül ayında Marie bahçesindeki mahsulleri toplarken, lastik ördeği andıran bir domates fark etti.

Kadın, başlangıçta şekline şaşırdığını, ancak yakından baktıktan sonra domatesin gerçekten bir ördeğe benzediğini anladığını söyledi. Eşi Bob ise başta buna inanmadı. Ancak domatesi kendi gözleriyle gördüğünde, onun bir ördeği hatta bir tavuğu andırdığını kabul etti.

Kısa süre sonra, sıra dışı domatesin fotoğrafı yerel basında yayınlandı. Daha sonra bu olay uluslararası yayınlarda da yer aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, onun sevimli görünümünü doğanın küçük bir mucizesi olarak tanımladı.

Çift, domatesi hemen tüketmek yerine mümkün olduğunca uzun süre saklamaya karar verdi. Marie ise bu tesadüfi buluşun başkalarını da bahçeciliğe teşvik etmesini umduğunu belirtti.

Uzmanlar, sebzelerin sıra dışı şekillerinin çiçek gelişimindeki değişimler, tozlaşma süreci veya birkaç meyvenin kısmen birleşerek büyümesi nedeniyle oluşabileceğini belirtiyor. Bu tür durumlar nadir olsa da doğal bir süreç olarak kabul ediliyor.