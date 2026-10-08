İskoçya'da son 18 yılda doğan ilk kapibara yavrusu dünyaya geldi

İskoçya'da 18 yıldır beklenen sevindirici bir olay yaşandı; Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde bir kapibara yavrusu dünyaya geldi. Luna adındaki dişi kapibara, sağlıklı bir yavru doğurarak hayvanat bahçesi ekibini mutlu etti.

Bunun, İskoçya'da son 18 yıl içinde doğan ilk kapibara yavrusu olduğu belirtiliyor. Şu anda hayvanat bahçesi bakıcıları, yavrunun gelişimini yakından takip ediyor.

Doğduğunda yavrunun ağırlığı yaklaşık 1,5–2,5 kilogramdı. Hayvanat bahçesi çalışanları, yavrunun ağırlığını altılı bir içecek kutusu paketinin ağırlığına benzetti.

Anne kapibara Luna ve baba Rodney'nin yavruya çok iyi baktığı bildirildi. Küçük kapibara ise günden güne güçlenerek çevresini aktif bir şekilde keşfetmeye başladı.

Cinsiyeti henüz belirlenmedi. Bu konu tıbbi muayeneden sonra netleşecek ve ardından kapibaraya bir isim verilecek.